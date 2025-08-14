Bariloche: brilló la Bajada de Antorchas en Cerro Catedral

Organizado por la Asociación Argentina de Instructores de Esquí y Snowboard (AADIDESS), el evento reunió a más de 400 esquiadores e instructores de los tres clubes locales —Esquí Club Bariloche, Club Andino Bariloche y Club Andino de Freestyle (CAF)—, junto a la Escuela Municipal de Esquí y 21 escuelas radicadas en Catedral. La imponente bajada se transformó en un verdadero encuentro comunitario, donde familias enteras disfrutaron del colorido desfile que ya es parte de la identidad barilochense.