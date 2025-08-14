San Carlos de Bariloche volvió a vivir una noche inolvidable con la tradicional Bajada de Antorchas, que iluminó las pistas del Cerro Catedral con un espectáculo único de nieve, luces y emoción. A su vez, la música en vivo de la Banda de la Escuela Militar de Montaña sumó un marco especial a la velada y fue protagonista del evento.
Bariloche: brilló la Bajada de Antorchas en Cerro Catedral
Bariloche vivió una noche mágica en el Cerro Catedral con la tradicional Bajada de Antorchas, que reunió a más de 400 esquiadores.
Organizado por la Asociación Argentina de Instructores de Esquí y Snowboard (AADIDESS), el evento reunió a más de 400 esquiadores e instructores de los tres clubes locales —Esquí Club Bariloche, Club Andino Bariloche y Club Andino de Freestyle (CAF)—, junto a la Escuela Municipal de Esquí y 21 escuelas radicadas en Catedral. La imponente bajada se transformó en un verdadero encuentro comunitario, donde familias enteras disfrutaron del colorido desfile que ya es parte de la identidad barilochense.
Durante la jornada, el intendente Cortés destacó la importancia de sostener este tipo de tradiciones que fortalecen el espíritu de la Fiesta Nacional de la Nieve.
Con luces encendidas, música y aplausos, el Cerro Catedral volvió a vestirse de fiesta, reafirmando que esta ceremonia no solo es un espectáculo turístico, sino también un homenaje al esfuerzo y la pasión por la nieve que caracteriza a la comunidad local.