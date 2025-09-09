Bariloche: demoraron a cuatro hombres por pesca clandestina de truchas

A su vez, uno de los involucrados se encontraba bajo el régimen de libertad monitoreada, lo que derivó en la aplicación de medidas preventivas más estrictas que significaron la pérdida del beneficio. Los cuatro hombres fueron trasladados a la Subcomisaría 80°, por disposición de la Justicia. Paralelamente, personal policial continuó con tareas de investigación dentro del campo por denuncias previas de abigeato.