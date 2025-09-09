La rápida intervención de la Policía de Río Negro permitió detener a cuatro hombres que fueron sorprendidos pescando de manera clandestina en la estancia El Cóndor, ubicada a 15 kilómetros al este de Bariloche. La actividad ilegal se desarrollaba en una zona de reproducción de truchas, lo que motivó el accionar inmediato de las autoridades.
Bariloche: demoraron a cuatro hombres por pesca clandestina de truchas
Cabe mencionar que el procedimiento se inició a partir del aviso de un recorredor del establecimiento, que alertó sobre la presencia de personas sospechosas en el interior del campo. De forma inmediata, una unidad especial se constituyó en el lugar y logró ubicar a los involucrados en cercanías de la Ruta Provincial 80.
Al ser identificados, los sujetos tenían en su poder mochilas, cuchillos, elementos de pesca y ejemplares de trucha reproductoras, lo que motivó la intervención del área de Pesca. Se labraron actas de infracción por no respetar la veda prevista en fuera de temporada y en zona restringida.
A su vez, uno de los involucrados se encontraba bajo el régimen de libertad monitoreada, lo que derivó en la aplicación de medidas preventivas más estrictas que significaron la pérdida del beneficio. Los cuatro hombres fueron trasladados a la Subcomisaría 80°, por disposición de la Justicia. Paralelamente, personal policial continuó con tareas de investigación dentro del campo por denuncias previas de abigeato.