Bariloche: Policía detuvo a un hombre que intentó ingresar a una vivienda

Un patrullaje de rutina de la Policía de Río Negro permitió frustrar un intento de robo en el barrio 2 de Agosto de San Carlos de Bariloche, donde un hombre fue detenido tras violentar una ventana para ingresar a una vivienda. El hecho ocurrió alrededor de las 17.00, cuando un móvil policial recorría las calles Lima y Managua.