Un patrullaje de rutina de la Policía de Río Negro permitió frustrar un intento de robo en el barrio 2 de Agosto de San Carlos de Bariloche, donde un hombre fue detenido tras violentar una ventana para ingresar a una vivienda. El hecho ocurrió alrededor de las 17.00, cuando un móvil policial recorría las calles Lima y Managua.
Bariloche: Policía detuvo a un hombre que intentó ingresar a una vivienda
En ese momento, una persona alertó a los efectivos sobre la presencia un desconocido dentro de una casa. La patrulla se dirigió de inmediato al lugar y constató que un individuo había violentado el vidrio de una ventana para acceder al interior de la propiedad.
El sospechoso, de 36 años, fue detenido en el acto por orden del fiscal de turno. Luego, personal del Gabinete de Criminalística se hizo presente en el lugar y realizó diversas pericias en la vivienda.
Desde el Ministerio de Seguridad de Río Negro se destacó “la eficacia y el compromiso del personal policíal que, en una recorrida habitual, lograron detectar y frenar una situación de riesgo para un vecino. La actuación rápida y ajustada a derecho resultaron fundamentales para fortalecer la seguridad en Bariloche”.