El plazo de ejecución de la obra es de 450 días corridos, mientras que el sistema de contratación se hace a través de ajuste alzado por precio global. En este sentido, las personas interesadas en adquirir el pliego deben solicitar información en la casilla de correo electrónico: [email protected] correspondiente a la Dirección Provincial de Contrataciones, Ley 687.

En la actualidad, esta escuela primaria tiene una matrícula de 76 estudiantes y aún no cuenta con edificio. En sus 10 años de vida pasó junto a su comunidad educativa por el edificio de un Centro de Formación Profesional, por la Planta de Campamento local y en la actualidad desarrolla sus clases en un espacio contiguo al Centro de Educación Física N°7.

Villa La Angostura tendrá dos nuevas escuelas: comenzó la primera licitación

Característica de la obra

El nuevo edificio para esta escuela de Villa La Angostura será instalado en el terreno ubicado entre las calles Cerro Bayo, Millaqueo, El Michay y Las Frambuesas; el predio se encuentra a metros de la avenida principal Los Arrayanes (ruta 40); este alberga un gimnasio y un playón deportivo municipal de uso comunitario. Junto a la escuela primaria se construirá el edificio de la EPET N° 28, conformando un Parque polideportivo y educativo integral.

La propuesta tendrá una superficie de 1.857 metros cuadrados cubiertos, siete aulas comunes, biblioteca, salas de informática, de música, y multipropósito; y un Salón de Usos Múltiples para actividades físicas y recreativas. Se desarrolla en una sola planta; contemplando solo una sala de máquinas en planta alta. Prevé una circulación central estructura al edificio en sentido oeste.

Además, contará con locales de apoyo y servicios como salas para docentes y pedagógica, secretaria, dirección y vice dirección; también una cocina, depósito de alimentos, y los grupos sanitarios para alumnos y para docentes.