Gran festejo por el Día del Niño en Villa La Angostura: todos los detalles

La Municipalidad de Villa La Angostura difundió una invitación para todas las familias que desen compartir una tarde llena de juegos, alegría y sorpresas en el marco de la celebración del Día del Niño, la cual se realizará el sábado 30 de agosto, de 14 a 20 hs, en la Cancha de Césped Sintético Andrés Martin y en el Gimnasio Municipal Adrián Mercado.