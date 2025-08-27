La Municipalidad de Villa La Angostura difundió una invitación para todas las familias que desen compartir una tarde llena de juegos, alegría y sorpresas en el marco de la celebración del Día del Niño, la cual se realizará el sábado 30 de agosto, de 14 a 20 hs, en la Cancha de Césped Sintético Andrés Martin y en el Gimnasio Municipal Adrián Mercado.
Gran festejo por el Día del Niño en Villa La Angostura: todos los detalles
La Municipalidad de Villa La Angostura organiza un gran festejo por el Día del Niño para el sábado 30 de agosto.
En este evento, habrá megainflables, pintacaritas, merienda, show de magia y muchas actividades más para disfrutar junto a los más pequeños.
Cabe mencionar que el ecuentro es organizado por la Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Deportes y Juventud, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Atención al Vecino.