El pasado domingo comenzó con dolor en la localidad neuquina de Villa La Angostura, cuando pasadas las 9 de la mañana, un brutal choque frontal en el kilómetro 2086 de la Ruta 40 terminó con la vida de un vecino de la localidad; la violencia del impacto obligó a cortar el tránsito durante casi todo el día.
Villa La Angostura de luto: quién era el vecino que murió en el choque frontal en la Ruta 40
Tenía 45 años, viajaba en una Peugeot Partner y perdió la vida en un siniestro vial que conmocionó a toda la comunidad de Villa La Angostura.
La víctima mortal fue identificada como Mathias Carlos Celso, de 45 años. Viajaba en una Peugeot Partner cuando ocurrió el siniestro. Vecino de Villa La Angostura, su repentina muerte dejó consternados a familiares, amigos y a toda la comunidad.
El choque fue contra una camioneta Ram en la que viajaba otro vecino de la misma localidad. Si bien resultó herido, fue asistido rápidamente por personal de salud y no sufrió lesiones de gravedad.
Qué dicen las pericias
Según confirmó la Policía, el accidente ocurrió cuando la Partner habría invadido el carril contrario en una maniobra de sobrepaso. La calzada estaba mojada tras una noche de lluvia intensa, lo que agravó la situación.
El tránsito estuvo completamente interrumpido hasta las 17 horas, lo que generó demoras y largas filas de vehículos en plena ruta.
