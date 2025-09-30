Diario 7 Lagos
Actualidad Villa La Angostura | choque | víctima

Villa La Angostura de luto: quién era el vecino que murió en el choque frontal en la Ruta 40

Tenía 45 años, viajaba en una Peugeot Partner y perdió la vida en un siniestro vial que conmocionó a toda la comunidad de Villa La Angostura.

El pasado domingo comenzó con dolor en la localidad neuquina de Villa La Angostura, cuando pasadas las 9 de la mañana, un brutal choque frontal en el kilómetro 2086 de la Ruta 40 terminó con la vida de un vecino de la localidad; la violencia del impacto obligó a cortar el tránsito durante casi todo el día.

La víctima mortal fue identificada como Mathias Carlos Celso, de 45 años. Viajaba en una Peugeot Partner cuando ocurrió el siniestro. Vecino de Villa La Angostura, su repentina muerte dejó consternados a familiares, amigos y a toda la comunidad.

El choque fue contra una camioneta Ram en la que viajaba otro vecino de la misma localidad. Si bien resultó herido, fue asistido rápidamente por personal de salud y no sufrió lesiones de gravedad.

FV Jun24 790x100.gif
1759148304679
Villa La Angostura de luto: qui&eacute;n era el vecino que muri&oacute; en el choque frontal en la Ruta 40

Villa La Angostura de luto: quién era el vecino que murió en el choque frontal en la Ruta 40

Qué dicen las pericias

Según confirmó la Policía, el accidente ocurrió cuando la Partner habría invadido el carril contrario en una maniobra de sobrepaso. La calzada estaba mojada tras una noche de lluvia intensa, lo que agravó la situación.

El tránsito estuvo completamente interrumpido hasta las 17 horas, lo que generó demoras y largas filas de vehículos en plena ruta.

FUENTE: Mejor Informado

Temas

Te puede interesar