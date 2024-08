Villa La Angostura: las modelos de vacaciones con sus familias en la región

En esta oportunidad, el lugar elegido para hospedarse fue Villa La Angostura, aunque también decidieron tomar la ruta y conocer el centro de esquí de Lago Hermoso.

WhatsApp Image 2024-08-04 at 20.22.08.jpeg Cande Ruggeri de vacaciones en Villa La Angostura

Mery del Cerro disfruta de unas vacaciones invernales con su familia

Habitué del destino, una vez más, la actriz y modelo eligió Villa La Angostura para disfrutar de unos días junto a su familia, en los que no faltaron las actividades de montaña en el Cerro Bayo y los paseos gastronómicos tanto en la hora del té como las noches.

"Hace años que vengo al Sur y nunca me quiero ir. Te amo. Sos increíble vos y cada Rincón. Tengo un amor muy particular por VLA es que tiene ese no se que", fueron los palabras con las cuales Mery resumió su paso por la región, acompañado de bellas postales invernales de ella, su marido, el paisaje y su alojamiento.