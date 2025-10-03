Villa La Angostura: cómo participar de un voluntariado en Francia

En el marco del proyecto de cooperación internacional “Montañas y Lagos” iniciado en junio de 2023, entre instituciones de los Alpes Franceses y de la Patagonia Argentina (Parque Nacional Nahuel Huapi, Provincia de Neuquén y municipios de Villa la Angostura y Villa Traful), buscan una persona joven y motivada para realizar un voluntariado de 8 meses en Francia.
Se trata de un proyecto de cooperación entre instituciones de los Alpes Franceses, Parque Nacional Nahuel Huapi, Neuquén, Villa la Angostura y Traful.
Cabe mencionar que este proyecto tiene como objetivo fomentar los intercambios de experiencias entre dos territorios de montaña en torno al equilibrio entre desarrollo del turismo y preservación del medio ambiente,
En este sentido, en septiembre de 2025, empezó la segunda fase de este proyecto que tiene las siguientes actividades previstas:
- Reforzar el turismo de senderismo como vector de desarrollo local y gobernanza compartida en Villa La Angostura y Villa Traful.
- Acompañar a las juventudes para que sean actores de un territorio eco-responsable.
- Impulsar buenas prácticas en Villa la Angostura y Villa Traful para la protección del medio ambiente.
- Fomentar intercambios entre las instituciones de los Alpes franceses y de la Patagonia argentina
Para más información sobre el proyecto: https://www.alpes-patagonie.tetraktys-ong.org/es
El voluntariado se realiza en los Alpes Franceses y las misiones de la persona seleccionada serán:
1. Organizar actividades de sensibilización sobre la protección del medioambiente y de intercambios culturales con los jóvenes y la comunidad en los territorios socios franceses
2. Facilitar los intercambios y la colaboración entre los territorios socios franceses y argentinos
3. Participar en la visibilidad del proyecto de cooperación francoargentina
Los requisitos para postular son los siguientes:
– Tener entre 18 y 25 años
– Tener residencia temporal o permanente en Villa Traful o Villa la Angostura y ser de nacionalidad argentina o naturalizado
– Tener una fuerte sensibilidad para temas de desarrollo sostenible (protección del medio ambiente, gestión del agua, gestión de residuos, biodiversidad…)
– Tener afecto para el turismo de montaña y actividades de naturaleza (senderismo, trekking, bici de montaña, esquí…)
– Tener experiencias previas en los temas del proyecto: educación ambiental, desarrollo turístico, actividades culturales (valorado)
– Tener un nivel básico en francés o inglés (valorado)
– Tener pasaporte válido y vigente durante todo el voluntariado (preferible)
Para conocer cómo postularse, condiciones, fechas y mucha más información sobre la convocatoria, ingresar al siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/1gjSi6L0T-C1ex9KV0jMKWTFGRPjASajw/view?usp=drive_link