Reforzar el turismo de senderismo como vector de desarrollo local y gobernanza compartida en Villa La Angostura y Villa Traful.

Acompañar a las juventudes para que sean actores de un territorio eco-responsable.

Impulsar buenas prácticas en Villa la Angostura y Villa Traful para la protección del medio ambiente.

Fomentar intercambios entre las instituciones de los Alpes franceses y de la Patagonia argentina

Para más información sobre el proyecto: https://www.alpes-patagonie.tetraktys-ong.org/es

Villa La Angostura: cómo participar de un voluntariado en Francia

El voluntariado se realiza en los Alpes Franceses y las misiones de la persona seleccionada serán:

1. Organizar actividades de sensibilización sobre la protección del medioambiente y de intercambios culturales con los jóvenes y la comunidad en los territorios socios franceses

2. Facilitar los intercambios y la colaboración entre los territorios socios franceses y argentinos

3. Participar en la visibilidad del proyecto de cooperación francoargentina

Los requisitos para postular son los siguientes:

– Tener entre 18 y 25 años

– Tener residencia temporal o permanente en Villa Traful o Villa la Angostura y ser de nacionalidad argentina o naturalizado

– Tener una fuerte sensibilidad para temas de desarrollo sostenible (protección del medio ambiente, gestión del agua, gestión de residuos, biodiversidad…)

– Tener afecto para el turismo de montaña y actividades de naturaleza (senderismo, trekking, bici de montaña, esquí…)

– Tener experiencias previas en los temas del proyecto: educación ambiental, desarrollo turístico, actividades culturales (valorado)

– Tener un nivel básico en francés o inglés (valorado)

– Tener pasaporte válido y vigente durante todo el voluntariado (preferible)

Para conocer cómo postularse, condiciones, fechas y mucha más información sobre la convocatoria, ingresar al siguiente link:

https://drive.google.com/file/d/1gjSi6L0T-C1ex9KV0jMKWTFGRPjASajw/view?usp=drive_link