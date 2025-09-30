Neuquén volvió a destacarse durante la apertura oficial de la Feria Internacional de Turismo (FIT) en La Rural, en Buenos Aires, que se realizó este sábado, en coincidencia con el Día Internacional del Turismo. San Martín de los Andes estuvo presente con el intendente municipal, Carlos Saloniti, y del secretario de Turismo del Municipio, Alejandro Apaolaza.
La provincia de Neuquén y San Martín de los Andes, presentes en la FIT 2025
Cabe mencionar que la propuesta provincial atrajo la atención de miles de visitantes en su stand de 180 metros cuadrados, con un despliegue de ofertas que combinan, en sus diferentes regiones, naturaleza, cultura, gastronomía, paleontología y experiencias innovadoras.
En este marco, el presidente de NeuquenTur, Sergio Sciacchitano, destacó “una oferta integral, federal, de cada rincón de la provincia, con 18 municipios nos están acompañando y más de 60 referentes del sector privado de distintas localidades”.
Por su parte, la subsecretaria de Turismo de la provincia, Silvana Cerda, subrayó la presencia “de los distintos destinos de la provincia y de más de 100 personas que nos acompañan, entre municipios y prestadores”.
El intendente Saloniti destacó, además de la actualización y ampliación de las ofertas de servicios turísticos, la inversión en infraestructura que realiza el Estado provincial en cada una de las regiones de Neuquén. En nuestra región sur, mencionó, entre otras obras, el comienzo de las obras de ampliación del Aeropuerto Aviador Carlos Campos, la ya iniciada obra de pavimentación de la Ruta provincial 62 a Lago Lolog y el inicio inminente de la pavimentación de la Ruta provincial 63, a Lago Meliquina.
Además de acompañar a la delegación provincial, San Martín de los Andes mantuvo una agenda de reuniones y de actividades, de las que participaron el intendente municipal, Carlos Saloniti, y su secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza.