Por su parte, la subsecretaria de Turismo de la provincia, Silvana Cerda, subrayó la presencia “de los distintos destinos de la provincia y de más de 100 personas que nos acompañan, entre municipios y prestadores”.

WhatsApp Image 2025-09-28 at 11.48.16 AM La provincia de Neuquén y San Martín de los Andes, presentes en la FIT 2025

El intendente Saloniti destacó, además de la actualización y ampliación de las ofertas de servicios turísticos, la inversión en infraestructura que realiza el Estado provincial en cada una de las regiones de Neuquén. En nuestra región sur, mencionó, entre otras obras, el comienzo de las obras de ampliación del Aeropuerto Aviador Carlos Campos, la ya iniciada obra de pavimentación de la Ruta provincial 62 a Lago Lolog y el inicio inminente de la pavimentación de la Ruta provincial 63, a Lago Meliquina.

Además de acompañar a la delegación provincial, San Martín de los Andes mantuvo una agenda de reuniones y de actividades, de las que participaron el intendente municipal, Carlos Saloniti, y su secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza.