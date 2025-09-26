San Martín de los Andes: declaran responsable a una mujer que provocó un incendio en el que murió su pareja

A raíz de la rápida combustión, se produjo una explosión que trabó la puerta, quedando J.E.C atrapado en el interior. Si bien la víctima logró salir por una puerta trasera, sufrió quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo, fue trasladado al Hospital Local y murió a las pocas horas.

Con la declaración de responsabilidad dictada por el tribunal, la Oficina Judicial deberá fijar, en los próximos días, la fecha de realización del juicio de cesura en donde se determinará la pena que le corresponde cumplir a la ahora condenada.

Al principio de la investigación, en la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía había acusado a la mujer por homicidio doblemente agravado pero, con el avance de la investigación, modificó la calificación legal y esa misma acusación fue la que logró acreditar en el juicio.