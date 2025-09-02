Diario 7 Lagos
Expertos en Montaña y Nieve debatieron en San Martín de los Andes

San Martín de los Andes fue sede de la 2º Conferencia & Expo de Montaña y Nieve, un evento en el que participaron referentes nacionales e internacionales.

Se realizó este fin de semana la 2º Conferencia & Expo de Montaña y Nieve de las Américas en San Martín de los Andes, el evento internacional que tiene su sede original en Andorra y que regresó a la Argentina tras su primera edición en 2023. El encuentro tuvo lugar en el Centro de Eventos Le Village.

La misma fue organizada por el Bureau de Eventos y Convenciones local junto al ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén y contó con un programa de charlas, paneles y actividades en terreno. Reunió a autoridades internacionales, nacionales y provinciales y especialistas y referentes de distintos países.

Por su parte, el presidente de NeuquénTur, Sergio Sciacchitano, destacó el rol de los trabajadores del sector subrayando que “Neuquén es una provincia integral y federal, con gente que ama la actividad turística y trabaja en equipo para fortalecerla”.

En tanto, el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, instó a aprovechar estas conferencias para repensar normativas que faciliten la inversión y el desarrollo, en diálogo con las comunidades y el entramado institucional local.

En representación de la Cámara Argentina de Turismo, Horacio Reppucci hizo hincapié en la necesidad de articular estrategias conjuntas entre el sector público y privado.

La 2º Conferencia & Expo de Montaña y Nieve de las Américas reafirmó el posicionamiento de San Martín de los Andes y la provincia del Neuquén como protagonistas del turismo de montaña en la región, con el respaldo de ONU Turismo, la Cámara Argentina de Turismo, el ministerio de Turismo y NeuquénTur, y la participación de referentes de distintos países.

Con un amplio temario que combinó deporte, género, accesibilidad, innovación y seguridad, el encuentro dejó planteadas reflexiones para la próxima edición del 2027 y desafíos para el futuro del turismo de montaña en América Latina.

