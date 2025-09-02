Por su parte, el presidente de NeuquénTur, Sergio Sciacchitano, destacó el rol de los trabajadores del sector subrayando que “Neuquén es una provincia integral y federal, con gente que ama la actividad turística y trabaja en equipo para fortalecerla”.

En tanto, el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, instó a aprovechar estas conferencias para repensar normativas que faciliten la inversión y el desarrollo, en diálogo con las comunidades y el entramado institucional local.

md - 2025-09-01T183159.174 Expertos en Montaña y Nieve debatieron en San Martín de los Andes

En representación de la Cámara Argentina de Turismo, Horacio Reppucci hizo hincapié en la necesidad de articular estrategias conjuntas entre el sector público y privado.

La 2º Conferencia & Expo de Montaña y Nieve de las Américas reafirmó el posicionamiento de San Martín de los Andes y la provincia del Neuquén como protagonistas del turismo de montaña en la región, con el respaldo de ONU Turismo, la Cámara Argentina de Turismo, el ministerio de Turismo y NeuquénTur, y la participación de referentes de distintos países.

Con un amplio temario que combinó deporte, género, accesibilidad, innovación y seguridad, el encuentro dejó planteadas reflexiones para la próxima edición del 2027 y desafíos para el futuro del turismo de montaña en América Latina.