Se realizó este fin de semana la 2º Conferencia & Expo de Montaña y Nieve de las Américas en San Martín de los Andes, el evento internacional que tiene su sede original en Andorra y que regresó a la Argentina tras su primera edición en 2023. El encuentro tuvo lugar en el Centro de Eventos Le Village.
Expertos en Montaña y Nieve debatieron en San Martín de los Andes
San Martín de los Andes fue sede de la 2º Conferencia & Expo de Montaña y Nieve, un evento en el que participaron referentes nacionales e internacionales.
La misma fue organizada por el Bureau de Eventos y Convenciones local junto al ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén y contó con un programa de charlas, paneles y actividades en terreno. Reunió a autoridades internacionales, nacionales y provinciales y especialistas y referentes de distintos países.
En este marco, el director de Miembros Afiliados y Colaboración Público-Privada de ONU Turismo, Ion Vilcu, reafirmó el compromiso del organismo en apoyar instancias que promuevan la innovación y el desarrollo en la industria.
Por su parte, el presidente de NeuquénTur, Sergio Sciacchitano, destacó el rol de los trabajadores del sector subrayando que “Neuquén es una provincia integral y federal, con gente que ama la actividad turística y trabaja en equipo para fortalecerla”.
En tanto, el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, instó a aprovechar estas conferencias para repensar normativas que faciliten la inversión y el desarrollo, en diálogo con las comunidades y el entramado institucional local.
En representación de la Cámara Argentina de Turismo, Horacio Reppucci hizo hincapié en la necesidad de articular estrategias conjuntas entre el sector público y privado.
La 2º Conferencia & Expo de Montaña y Nieve de las Américas reafirmó el posicionamiento de San Martín de los Andes y la provincia del Neuquén como protagonistas del turismo de montaña en la región, con el respaldo de ONU Turismo, la Cámara Argentina de Turismo, el ministerio de Turismo y NeuquénTur, y la participación de referentes de distintos países.
Con un amplio temario que combinó deporte, género, accesibilidad, innovación y seguridad, el encuentro dejó planteadas reflexiones para la próxima edición del 2027 y desafíos para el futuro del turismo de montaña en América Latina.