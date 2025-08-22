Todo sobre la nueva plataforma miSalud Neuquén

Asimismo, recordó que ese sistema estaba desfinanciado y con faltantes de infraestructura y medicamentos cuando asumió, y esa situación se está revirtiendo con la ejecución “de más de 25.000 metros cuadrados de obras que estaban paralizadas”.

“Entonces, cuando analizamos a dónde vamos también tenemos que ver desde dónde venimos y saber que todas las soluciones no se pueden lograr a la vez, pero hay que ir administrando de la mejor manera posible para poder llegar a cada uno de los lugares de la provincia, sobre todo los más sensibles que tenemos”, enfatizó.

Dijo que a pesar de la disminución en los ingresos de la provincia por petróleo y gas, y por cómo es perjudicada en el reparto de la coparticipación, se están optimizando los recursos para poder dar respuesta a todos los requerimientos y necesidades de los neuquinos.

“Estamos cobrando muchísimo más recupero en todos los hospitales de la provincia. Es un gran trabajo que vienen realizando y que se vuelca a cada uno de los hospitales, se vuelca a la salud. Es importante porque todo el equipo de salud interpreta que esa reinversión va a redundar en una mejor salud para todos”, auguró.

Al respecto, especificó que “pasamos de 18 millones que se recaudaban por mes en recupero financiero a 1.300 millones por mes que se recuperan. Eso también es importante porque se reinvierte acá, en ese 71% de la población que utiliza la salud pública. Y este programa que hoy presentamos es otro paso más que estamos dando porque creemos que el Estado también debe estar presente como un articulador, para que todos los ciudadanos puedan tener salud”.

Convocatoria al sector gremial

El mandatario aprovechó para mencionar que el sistema público de salud busca incorporar más profesionales y también mejorar las remuneraciones de los que se encuentran en el sistema, por lo que convocó al gremio del área para restablecer el diálogo. “Hay puntos pendientes que trabajar en el área de salud y que creemos que hay que mejorarlo. Pero hay que focalizarse en las cosas que verdaderamente son merecidas, que verdaderamente el Estado puede hacer”, aclaró.

Por su parte, el ministro de Salud Martín Regueiro presentó a la nueva herramienta como “un paso hacia un sistema de salud más accesible, integrado y humano”, y destacó la importancia de la digitalización de la salud, especialmente mediante este portal y la implementación de la receta electrónica.

“Cuando nosotros empezamos la gestión, una de las cuestiones que teníamos era cómo compartíamos y cómo manejábamos la información que ocurría y que se usaba en todos lados, particularmente en pacientes que se atendían en el interior, que se derivaban, que se movían de un lugar a otro, y que incluso se atendían en el subsector público o el subsector privado y que, cuando venían, tenían que muchas veces repetir todos los estudios”, recordó.

Por ello “la salud digital se terminó siendo importante, prioritaria. Nación planteó la receta electrónica, adherimos a la receta electrónica, venimos avanzando con eso, y en el mismo marco y en la misma lógica, avanzamos en este portal”, mencionó.

La iniciativa es el resultado del trabajo conjunto de equipos técnicos y la participación ciudadana, asegurando que cada residente de Neuquén pueda acceder fácilmente a su información de salud. “Es una forma de acceder para que la salud esté al alcance de la mano”, señaló Figueroa.

Acerca del portal MiSalud

La herramienta MiSalud Neuquén tiene el objetivo de empoderar a la ciudadanía, ya que le permite solicitar y acceder a su información de salud, incluyendo consultas, vacunas aplicadas, estudios, resultados de laboratorio, diagnósticos, tratamientos, recetas y certificados. Solo es necesario ingresar a misalud.neuquen.gob.ar desde una computadora, celular o tablet, elegir la opción “Crear cuenta”, completar todos los datos requeridos y seguir los pasos. Las personas que ya tienen usuario y contraseña en la Aplicación Andes directamente pueden ingresar con dichos datos.

La persona posee el control total sobre quién puede visualizar su información de salud, reforzando la privacidad y la autonomía; al tiempo que promueve el autocuidado al facilitar el seguimiento del tratamiento y la toma de decisiones informadas sobre la propia salud. Además, permite integrar la información de salud de familiares a cargo y/o personas autorizadas, a través de un trámite.

Este desarrollo está diseñado para registrar y proteger la información personal de acuerdo con las normativas vigentes, asegurando la confidencialidad y la seguridad de los datos.

En ese sentido, 2025 marca un punto de inflexión con la instalación de antenas satelitales en las ambulancias para fortalecer la conectividad en traslados, la extensión de RecetAR a profesionales del sector privado para la receta digital en farmacias comerciales, y la plena utilización de SiFaHo por parte de las farmacias del Sistema Público de Salud para la receta digital de medicamentos.

Radar

Tras la presentación de miSalud Neuquén, la subsecretaria de Servicios de Salud, Guadalupe Montero, presentó la Red de Asistencia en Derivaciones y Asignación de Recursos (Radar), que se enfoca en el monitoreo y gestión de la Red de Infarto Agudo de Miocardio con Supradesnivel del ST (IAM); la Red de ACV, el Centro Derivador de Camas (CDC), el Centro de Acceso (control de turnos ambulatorios) y telemedicina (en postas sanitarias).

De este modo, la coordinación de estas áreas fundamentales facilitará y mejorará el acceso a una cama, a un turno o un procedimiento, sin importar dónde viva la persona y si tiene cobertura.

Conversatorio

Durante la tarde se realizará el conversatorio “Articular para cuidar: redes en y para la salud comunitaria” con la participación especial del doctor Mario Rovere, médico sanitarista con formación en Pediatría y Residencia en Salud Internacional, director de la Escuela de Gobierno en Salud "Floreal Ferrara" (Provincia de Buenos Aires), y director de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Nacional de Rosario.