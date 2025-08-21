A su vez, informó que actualmente “tenemos todos los hospitales de la provincia con -aunque sea- una ambulancia 0 kilómetro, para poder asegurar el traslado de pacientes o la primera atención en toda la provincia”, lo cual “para nosotros es muy importante”.

Por su parte, Corroza destacó el trabajo que lleva adelante el ministerio y explicó que "asumimos el primer día de gestión con cero medicamentos en los hospitales, cero gasas, cero insumos y hoy estamos hablando de una salud pública que no solamente está dotada de todos los elementos que necesitaba, sino que también estamos dotándola de infraestructura y también de un gran parque automotor".

md - 2025-08-20T133048.749 Neuquén: Salud sumó 22 nuevos vehículos a su flota

Sobre los vehículos

Los vehículos que se entregaron fueron: dos ambulancias 4x2 (para los hospitales de Loncopué y Piedra del Águila); tres ambulancias 4x4 (para los centros de salud de Villa Pehuenia, Barrancas y Caviahue); 10 pickup 4x4 (nueve para los hospitales de Las Coloradas, Andacollo, Las Ovejas, Tricao Malal, Junín de los Andes, Cutral Co-Plaza Huincul, Villa La Angostura, Añelo y Rincón de los Sauces, y una para la Dirección de Automotores del Ministerio).

También se distribuyeron siete utilitarias modelo Kangoo (tres para los hospitales de Loncopué, Picún Leufú, Bouquet Roldán, una para la dirección provincial de Gestión de la Salud, una para el Centro de Salud Almafuerte, otra para la Dirección de Fiscalización, y la última para la Región Sanitaria Confluencia).

Los mismos se suman a los 27 vehículos que ya se incorporaron en lo que va del año, mientras que en 2024 se sumaron otros 52.