Durante la presentación del modelo neuquino de gestión sanitaria, que se realizó este martes, el gobernador de la Provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, junto al ministro de Salud, Martín Regueiro, y la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, encabezaron la entrega de 22 vehículos para el área.
Neuquén: Salud sumó 22 nuevos vehículos a su flota
Se trata de ambulancias, pickups y vehículos utilitarios. Destacaron que todos los hospitales de Neuquén cuentan con una ambulancia cero kilómetros.
Cabe menciionar que los mismos fueron destinados a centros de salud, hospitales y direcciones provinciales del ministerio de Salud con el objetivo de fortalecer el parque automotor.
En este marco, Regueiro destacó que se trató de “una entrega de vehículos que tiene que ver con la evolución del plan de salud”. Aseguró que cada uno de los hitos que se fueron logrando y cada uno de los avances del Plan Provincial “también parte de esto tiene que ver con el fortalecimiento del parque automotor de toda la provincia”.
A su vez, informó que actualmente “tenemos todos los hospitales de la provincia con -aunque sea- una ambulancia 0 kilómetro, para poder asegurar el traslado de pacientes o la primera atención en toda la provincia”, lo cual “para nosotros es muy importante”.
Por su parte, Corroza destacó el trabajo que lleva adelante el ministerio y explicó que "asumimos el primer día de gestión con cero medicamentos en los hospitales, cero gasas, cero insumos y hoy estamos hablando de una salud pública que no solamente está dotada de todos los elementos que necesitaba, sino que también estamos dotándola de infraestructura y también de un gran parque automotor".
Sobre los vehículos
Los vehículos que se entregaron fueron: dos ambulancias 4x2 (para los hospitales de Loncopué y Piedra del Águila); tres ambulancias 4x4 (para los centros de salud de Villa Pehuenia, Barrancas y Caviahue); 10 pickup 4x4 (nueve para los hospitales de Las Coloradas, Andacollo, Las Ovejas, Tricao Malal, Junín de los Andes, Cutral Co-Plaza Huincul, Villa La Angostura, Añelo y Rincón de los Sauces, y una para la Dirección de Automotores del Ministerio).
También se distribuyeron siete utilitarias modelo Kangoo (tres para los hospitales de Loncopué, Picún Leufú, Bouquet Roldán, una para la dirección provincial de Gestión de la Salud, una para el Centro de Salud Almafuerte, otra para la Dirección de Fiscalización, y la última para la Región Sanitaria Confluencia).
Los mismos se suman a los 27 vehículos que ya se incorporaron en lo que va del año, mientras que en 2024 se sumaron otros 52.