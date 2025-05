Neuquén: se puso en marcha el Operativo Nieve para garantizar una temporada invernal segura

“Lo que es fundamental acá es que todos trabajamos en equipo. No hay individualismos. No se puede triunfar si no se hace en forma coordinada y en equipo”, señaló y agradeció a la Policía del Neuquén, cada una de las áreas provinciales involucradas en el operativo y el Ejército Argentino. Destacó el trabajo del ministro de Seguridad, Matías Nicolini y del ministerio, a través de cada una de sus áreas, para “cuidar a los neuquinos”. “Es un trabajo muy importante que vienen realizando”, señaló y también recalcó la importancia de la tarea de Vialidad Provincial y Nacional.

“Es un operativo muy importante que va a permitirnos proteger a quien nos visita en todo este invierno y también, fundamentalmente, a nuestra gente”, remarcó Figueroa y, puntualmente sobre los pobladores rurales, comentó que “muchas veces el invierno los sorprende y tienen que vivir momentos muy duros, momentos en los cuales se necesita la presencia del Estado en distintos lugares”. “Por eso, reivindicar la presencia del Estado también en este accionar. La gente sabe de qué manera trabajamos”, indicó.

A su vez, el gobernador realizó un “pedido especial” a los turistas y las familias neuquinas que transitan por los caminos de la provincia: “Respeten las indicaciones que se realizan en las diferentes rutas. Cuando hay un cartel de tránsito cerrado, un camino intransitable, vino alguien y verificó que ese camino esté intransitable. Porque si no, lamentablemente, después todo el Estado tiene que volcar recursos para tener que salvar alguna imprudencia”.

“Son recursos de todos los neuquinos, pero lo que es más grave aún es que arriesgan su vida. Es importante que la ciudadanía entienda”, insistió Figueroa y expresó que “el Estado neuquino está muy presente y muchas veces la imprudencia de particulares nos termina accionando todo un sistema de emergencias que, si fuéramos prudentes, podríamos realizar la ejecución de estas tareas con mucha más eficiencia”.

Por su parte, el ministro Nicolini destacó la presentación en Zapala del operativo “para mostrarles los recursos que desde la provincia vamos a desplegar para cuidarnos y cuidarlos”. “Esto es realmente un Estado presente y es lo que necesitamos hacer”, dijo y señaló que “necesitamos tener presencia de todos y cada uno de los integrantes de este equipo en cada lugar de la provincia”.

En este lineamiento, recordó que, por cuestiones de calendario escolar y cómo se organizó el receso invernal en el país, habrá cuatro semanas en las que turistas de distintas provincias podrán visitar Neuquén. “Vamos a estar desplegados con una fuerte presencia territorial durante esas cuatro semanas de julio”, indicó y destacó que “lo quisimos adelantar e implementarlo a partir de hoy por las inclemencias climáticas que se van a avecinar”. “Quisimos estar preparados y adelantarnos a los problemas que se pueden llegar a suscitar. Ya estamos preparados”, recalcó.

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna consideró que el operativo inicialmente tenía la responsabilidad de la seguridad vial en la provincia, pero “fue creciendo y construyendo otro tipo de esencia: el cuidado de cada una de las personas que circulan en nuestras rutas en período invernal”.

“Somos un gran equipo de personas y nuestro único objetivo es que puedan llegar a salvo, que sientan que en cada uno de los puntos donde va a estar el Estado, nuestro gobierno, van a tener a alguien que los cuide, que los pueda guiar por cada uno de nuestros puntos, que pueda decirles cuándo una ruta está cerrada y que ustedes sepan respetar esta indicación”, indicó Ortiz Luna.

La secretaria destacó “una novedad de este operativo, que son los Puntos Nieve”. “Van a tener un hospital dentro por si existiera alguna situación de asistencia sanitaria, equipos integrados por cada una de las instituciones que estamos hoy aquí presentes, y estarán en puntos claves para dar información turística e información del estado de nuestros caminos”, explicó.

Detalles del operativo

Se desarrolla a partir de un trabajo conjunto entre el ministerio de Seguridad, a través de la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos; el ministerio de Turismo, la Policía del Neuquén, la dirección provincial de Vialidad, el sistema de Salud, Defensa Civil y los municipios de las principales zonas turísticas. Esta articulación permite brindar respuestas rápidas y coordinadas ante emergencias, reforzar la seguridad vial y turística, e informar de manera preventiva.

Zapala fue designada como base operativa central para la región centro-oeste de la provincia. Desde allí, la secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos del ministerio de Seguridad, en conjunto con la Policía, coordinará las acciones preventivas, los operativos especiales y las intervenciones de emergencia que se requieran a lo largo de la temporada invernal.

La base contará con equipamiento técnico, móviles, recursos logísticos y personal capacitado para brindar una respuesta inmediata ante contingencias climáticas, incidentes viales o situaciones que demanden asistencia especializada.

Su ubicación estratégica permite cubrir eficientemente las rutas que conectan con los principales destinos turísticos cordilleranos, así como también actuar como punto de abastecimiento y coordinación para los equipos desplegados en terreno. Esta base refuerza la presencia del Estado en una zona clave del corredor turístico neuquino y se consolida como un centro neurálgico para garantizar la seguridad, la prevención y la asistencia durante el Operativo Nieve.

Objetivos

El Operativo Nieve 2025 tiene como finalidad prevenir incidentes viales en rutas, asistir a turistas y residentes frente a situaciones climáticas adversas, brindar información actualizada sobre el estado de rutas, clima y requisitos de circulación y fortalecer la presencia estatal mediante un trabajo articulado entre los distintos organismos involucrados.

El dispositivo se despliega territorialmente en zonas de alta circulación turística y articula recursos humanos, tecnológicos y logísticos de distintos organismos provinciales y municipales, con el objetivo de minimizar riesgos, optimizar tiempos de respuesta y fortalecer la presencia del Estado en rutas, centros invernales y comunidades cordilleranas.

Componentes

Uno de los ejes fundamentales del operativo es la instalación de los denominados “Puntos Nieve”, ubicados estratégicamente en Arroyito, Piedra del Águila, Zapala y Confluencia Traful. Allí se desarrollan controles integrales a cargo de personal de la secretaría de Emergencias y la Policía, con colaboración de Defensa Civil, Salud, Vialidad y Turismo. Se verifica el uso de cadenas, la documentación del vehículo, las condiciones de seguridad y se brinda asistencia sanitaria y preventiva, además de información clave para una conducción segura. Los puntos también contarán con wifi, agua caliente y sanitarios. Está previsto también la instalación de Unidades itinerantes en toda la provincia.

En paralelo, la aplicación “Neuquén Te Cuida” incorpora un botón exclusivo del Operativo Nieve, que permite acceder de manera rápida y sencilla al estado actualizado de rutas, condiciones climáticas, recomendaciones de seguridad, requisitos de circulación, contactos de emergencia y geolocalización de los Puntos Nieve y servicios cercanos. Además, funciona como un canal directo para reportar incidentes y solicitar asistencias.