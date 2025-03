Neuquén: Ousset afirmó que "todo lo que se prometió se está cumpliendo"

Además, señaló que las obras estructurales están relacionadas a los principales ejes de la gestión, que son la Educación, la Salud, la Seguridad y la Infraestructura. “Cualquier neuquino sabe que nos faltan rutas, que muchas de ellas no están en condiciones, que nos faltan hospitales, centros de salud, cárceles, que nos faltan escuelas, por su parte, los municipios, no cuentan con los servicios básicos, localidades que no tienen electricidad, gas, agua y pavimento, el déficit de infraestructura es muy grande”, sostuvo al recordar la pesada herencia; y destacó el crecimiento importante que tuvo la provincia durante el primer año de la gestión que conduce Figueroa. “Orientamos los recursos para mejorarles la calidad de vida a los neuquinos”, señaló Ousset al referirse al fortalecimiento del rumbo que se resume en transparencia, cuidado de los recursos y austeridad, para reforzar las partidas de áreas esenciales e invertir en obras.

“Está claro hacia dónde están orientados los esfuerzos, estamos llevando el gas natural al Norte neuquino, queremos cambiar completamente la mirada sobre la utilización de los recursos del Estado y enfocarlos en el bienestar de la gente, estoy convencido que en dos o tres años la provincia de Neuquén va a tener otra estructura y ese es el objetivo; también en aquellas áreas en donde intervienen otros actores, por ejemplo en Vaca Muerta, para que las operadoras también puedan ser aliados a la hora de generar la infraestructura que necesitan los lugares donde ellos operan”, destacó.

De la misma manera, el ministro subrayó que se destinarán mil millones de dólares a obras públicas, hacia las políticas públicas que está desarrollando el Gobierno de la provincia, “estamos trabajando en todo lo que favorezca al conjunto de los neuquinos, mejorar su calidad de vida, una mejor estructura y obviamente defendiendo siempre lo nuestro”.

En este marco, resaltó que “nuestro objetivo es defender el sistema de valores de los neuquinos, que denominamos la neuquinidad, tiene que ver con un Estado presente, que las obras se hacen producto del ahorro, por eso vamos a invertir mucho en el Norte neuquino y en las regiones más postergadas, destinando nuestro esfuerzo a través del Estado para llegar a cada rincón de la provincia”.