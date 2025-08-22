La mayoría de los equipos a adquirir se utilizarán para las obras de pavimentación que ha retomado el organismo vial durante la actual gestión y que ha permitido, por ejemplo, asfaltar la ruta provincial 39 entre Andacollo y Huinganco, repavimentar el tramo de la ruta provincial 23 entre Aluminé y el puente a la altura del Rahue o comenzar recientemente con la primera parte de la obra de pavimentación de la ruta provincial 21 desde Loncopué hasta El Huecú.

2025-08-21 Neuquén licita la compra de equipamiento para obras viales

En lo que va de la gestión, Vialidad Neuquén ha incorporado medio centenar de vehículos y maquinarias a su plantel. Tras años de desinversión, la asignación de recursos para fortalecer el trabajo que cumple el organismo -dependiente del ministerio de Infraestructura- fue posible gracias al esquema de austeridad que fijó el gobernador Rolando Figueroa y que consistió en eliminar gastos innecesarios del Estado para poder destinar recursos a sectores prioritarios como Educación, Salud, Seguridad e Infraestructura.

El déficit registrado en infraestructura vial, sumado a la decisión nacional de no realizar obras de este tipo, determinó la elaboración de un plan a nivel provincial que es único a nivel país y consiste en pavimentar alrededor de 600 kilómetros de la red vial neuquina en el transcurso de la actual gestión de gobierno. Varias de estas obras están en marcha, otras ya han sido licitadas y se espera que comiencen al término de la veda climática.

Mientras tanto, el gobierno neuquino sigue trabajando en la elaboración y gestión administrativa de varios proyectos que han sido priorizados en conjunto con los gobiernos locales. En este sentido, invertir recursos para equipar Vialidad provincial cobra relevancia al momento de planificar cuáles de ellos serán realizados por administración provincial y cuáles requerirán la gestión de financiamiento externo para ser llevados a cabo.