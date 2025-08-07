Neuquén lanza "NQN Late": Concurso de Talentos Joven

El Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, en colaboración con el Gobierno de la Provincia del Neuquén, invita a la comunidad a participar y disfrutar del lanzamiento de “NQN Late”, un innovador concurso de talentos amateur dirigido a jóvenes de 18 a 35 años de las siete regiones de la provincia.