Neuquén lanza "NQN Late": Concurso de Talentos Joven
“NQN Late” se trata de un innovador concurso de talentos amateur dirigido a jóvenes de 18 a 35 años de las siete regiones de la Provincia del Neuquén.
Está destinado a aquellos que bailen, canten, actúen o se destaquen en otra disciplina artística. Deben enviar su video a [email protected] desde el 14 hasta el 24 de agosto.
El acto de lanzamiento se realizará el jueves 14 de agosto a las 17:00 horas en el Centro de Convenciones Domuyo. Durante el evento, se dará inicio a esta propuesta que busca potenciar la creatividad juvenil, promoviendo expresiones artísticas enmarcadas en la cultura urbana, la música, la danza y el arte.
“NQN Late” consistirá en tres etapas donde los participantes tendrán la oportunidad de compartir en escena su talento y creatividad, inspirados en la cultura local y universal. Con esta iniciativa, Neuquén reafirma su compromiso con el talento joven y celebra la diversidad y expresión artística de sus habitantes.