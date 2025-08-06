Las firmas que presentaron propuestas fueron Fiani Automotores S.A., Igarreta S.A.C.I. y Nippon Car S.R.L. Las ofertas serán evaluadas técnica y económicamente para proceder con la adjudicación.

md - 2025-08-05T165735.495 Neuquén: EPEN fortalece su flota operativa con la adquisición de 50 camionetas

El ministro Koening señaló que “esta compra forma parte del plan de fortalecimiento de las empresas públicas. Queremos organismos que presten un servicio eficiente y, en el caso del EPEN, hacía años que no se realizaba una inversión de esta magnitud en el parque automotor”. Asimismo, subrayó que “la incorporación de vehículos propios permitirá reducir la dependencia de automotores alquilados, generando mayor eficiencia y ahorro de costos”.

Por su parte, Moya aseguró que “esta inversión permitirá renovar la flota existente y mejorar la atención operativa en el territorio, muchas veces en condiciones de difícil transitabilidad”. Además, destacó el interés que generó el proceso licitatorio, con la participación de tres empresas oferentes.

Esta incorporación es parte del crecimiento sostenido del EPEN y busca optimizar la logística, fortalecer la capacidad de respuesta en terreno y brindar un servicio eléctrico más eficiente, seguro y confiable para todas las neuquinas y neuquinos.