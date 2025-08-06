El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del ministerio de Infraestructura, realizó este martes la apertura de ofertas de la Licitación Pública N.º 37/2025 para la adquisición de 50 vehículos tipo pick up, en el marco de una inversión estratégica destinada a renovar y reforzar su flota operativa en todo el territorio provincial.
Neuquén: EPEN fortalece su flota operativa con la adquisición de 50 camionetas
Tres empresas presentaron sus ofertas en la licitación para la compra de estos nuevos vehículos para el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).
Cabe mencionar que la compra contempla camionetas medianas, doble cabina y tracción 4x4, equipadas con jaula antivuelco y cobertor de caja, especialmente diseñadas para operar en zonas de difícil acceso y condiciones climáticas adversas.
El acto de apertura tuvo lugar en la sede central del EPEN y contó con la presencia del ministro de Economía, Guillermo Koening; el presidente del Directorio del EPEN, Mario Moya; el director por los trabajadores, Mario Chiappe, y miembros del equipo gerencial.
Las firmas que presentaron propuestas fueron Fiani Automotores S.A., Igarreta S.A.C.I. y Nippon Car S.R.L. Las ofertas serán evaluadas técnica y económicamente para proceder con la adjudicación.
El ministro Koening señaló que “esta compra forma parte del plan de fortalecimiento de las empresas públicas. Queremos organismos que presten un servicio eficiente y, en el caso del EPEN, hacía años que no se realizaba una inversión de esta magnitud en el parque automotor”. Asimismo, subrayó que “la incorporación de vehículos propios permitirá reducir la dependencia de automotores alquilados, generando mayor eficiencia y ahorro de costos”.
Por su parte, Moya aseguró que “esta inversión permitirá renovar la flota existente y mejorar la atención operativa en el territorio, muchas veces en condiciones de difícil transitabilidad”. Además, destacó el interés que generó el proceso licitatorio, con la participación de tres empresas oferentes.
Esta incorporación es parte del crecimiento sostenido del EPEN y busca optimizar la logística, fortalecer la capacidad de respuesta en terreno y brindar un servicio eléctrico más eficiente, seguro y confiable para todas las neuquinas y neuquinos.