Como parte de esta acción, Martínez mantuvo encuentros en las últimas semanas en la capital neuquina con las comunidades educativas de las escuelas primarias números 193 y 199, el CPEM N° 54 y el Jardín N° 36 del barrio San Lorenzo Norte, a los que concurrió acompañada por dirigentes de la comisión vecinal.

Neuquén: Educación recorre escuelas del territorio para relevar necesidades edilicias

También visitó la escuela Especial N°21 de Senillosa junto al intendente Lucas Páez, un establecimiento que requiere una ampliación y también otras instituciones de la localidad.

Por otro lado, se reunió con la comunidad de la escuela Especial N° 22 de Neuquén capital, que será próximamente reubicada en un dispositivo transitorio hasta que pueda contar con infraestructura propia.

Respecto a otras regiones de la provincia, la ministra también articula visitas y reuniones a diferentes instituciones en oportunidad de los festejos de aniversarios y a través de las direcciones de los distritos educativos. A inicios del mes de julio mantuvo un encuentro con el intendente de Varvarco, Ulises Herrera, junto a quien recorrió las escuelas Primaria N° 206 y el CPEM N° 94 y consideró las acciones requeridas por dichos establecimientos.