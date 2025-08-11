Neuquén avanza contra el narcotráfico con la demolición de un "aguantadero"

Ousset y Nicolini resaltaron que la demolición es un paso clave para eliminar los espacios donde se realizan actividades delictivas. Destacaron que la medida envía un mensaje contundente contra quienes ponen en riesgo la tranquilidad de la comunidad y que forma parte de un plan integral de seguridad provincial.

La actual gestión provincial ha reforzado el equipamiento policial, incorporado móviles y chalecos de protección, y fortalecido la lucha contra el microtráfico con acciones coordinadas entre los tres poderes del Estado. El objetivo es que los vecinos recuperen la seguridad y vivan en entornos libres de este tipo de delitos.