En el barrio Gran Neuquén Norte, autoridades provinciales, municipales y judiciales llevaron a cabo la demolición de una vivienda en el sector Alto Godoy utilizada como punto de venta de drogas. La acción se enmarca en la estrategia del gobernador Rolando Figueroa para combatir el microtráfico y mejorar la seguridad en los barrios.
Neuquén avanza contra el narcotráfico con la demolición de un "aguantadero"
El procedimiento incluyó la participación de la Policía, la Justicia y el municipio. La vivienda operaba como centro de venta de drogas las 24 horas.
El procedimiento fue encabezado por el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, junto al fiscal general José Gerez y el intendente Mariano Gaido. En los últimos meses, la Policía provincial realizó más de 117 allanamientos, incautando marihuana, cocaína, armas de fuego y dinero en efectivo, además de concretar detenciones y condenas.
La investigación se inició tras una denuncia anónima a través de la aplicación Neuquén Te Cuida, que alertó sobre la actividad de microtráfico en el inmueble. Agentes de la División Narcomenudeo realizaron tareas de vigilancia y constataron la venta de estupefacientes durante todo el día, lo que derivó en un allanamiento con incautación de droga, armas y la detención de tres personas.
Ousset y Nicolini resaltaron que la demolición es un paso clave para eliminar los espacios donde se realizan actividades delictivas. Destacaron que la medida envía un mensaje contundente contra quienes ponen en riesgo la tranquilidad de la comunidad y que forma parte de un plan integral de seguridad provincial.
La actual gestión provincial ha reforzado el equipamiento policial, incorporado móviles y chalecos de protección, y fortalecido la lucha contra el microtráfico con acciones coordinadas entre los tres poderes del Estado. El objetivo es que los vecinos recuperen la seguridad y vivan en entornos libres de este tipo de delitos.