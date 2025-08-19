Neuquén: decomisaron 200 kilos de carne sin condiciones sanitarias

Andrés Piotti López, gerente de Cippa, explicó que “constatamos pérdida de la cadena de frío y la falta de amparo sanitario, dos condiciones que ponen en riesgo la inocuidad del producto. Por eso la intervención y decomiso son medidas necesarias para prevenir consecuencias en la salud pública”.

En este sentido, subrayó el trabajo articulado entre organismos y la decisión del gobierno provincial de fortalecer los controles y enfatizó que “estos operativos, que el Gobierno de Neuquén lleva adelante a través del CIPPA, son posibles gracias a la tarea conjunta con Senasa, las áreas municipales y la Policía del Neuquén. Vamos a continuar con los controles en distintos puntos de la provincia para garantizar la trazabilidad de los alimentos y proteger a los consumidores”.

A su vez, el procedimiento incluyó controles destinados a detectar productos frutihortícolas de origen prohibido o con restricciones sanitarias, los cuales no pueden comercializarse en la provincia por representar un riesgo para la salud de la población.

Cabe recordar que el pasado jueves se habían decomisado 890 kilos de carne en Senillosa. La misma no contaba con documentación sanitaria ni con habilitación para el transporte de sustancias alimenticias.