Ahora bien, 56 de esos vehículos (28 camionetas 4×4 y 28 minibuses), serán destinados a las 21 comisiones de fomento y a los 7 municipios no incluidos en el régimen de coparticipación municipal, en cumplimiento de los compromisos asumidos con los gobiernos locales mediante el pacto de gobernanza, al que se denominó “Consenso para un Neuquén federal, autónomo y justo”.

WhatsApp-Image-2024-06-23-at-11.33.26.jpeg Neuquén comprará autos, ambulancias, motos y camionetas

Neuquén moderniza su flota automotriz

La inversión, que es multimillonaria, no hubiera sido posible sin el saneamiento de las cuentas y la eliminación de gastos injustificables, en telefonía celular, alquiler de camionetas y otros. Figueroa también redujo la cantidad de cargos políticos, expulsó a quienes no cumplían con su obligación de presentarse a trabajar y desplazó a intermediarios que manejaban subsidios que no llegaban a quienes los necesitaban.

En este sentido, las condiciones del financiamiento son las siguientes.: el monto total es de 25.100.000.000 pesos, divididos en 21.500.000.000 pesos para operaciones de leasing destinadas a adquirir los vehículos de las dependencias provinciales; y 3.600.000.000 pesos a un préstamo a sola firma para adquirir los vehículos para los municipios y comisiones de fomento y el Tribunal de Cuentas. El plazo será de 48 meses.

Acordadas las condiciones se firmó con el BPN un contrato de mandato para que sea la misma banca oficial la que lleve adelante la licitación de los vehículos. Así, el 19 de junio, el banco lanzó la licitación N 11/24 , cuya apertura de sobres está prevista para el 12 de julio, a las 10:00.