Microtráfico en Neuquén: el código QR para denuncias llegará a más de 400 mil vecinos

Del acto participaron el presidente de EPAS, Gustavo Hernández; el presidente de EPEN, Mario Moya; el presidente de IPVU-ADUS, Pablo Dietrich; el presidente del Mercado Concentrador Neuquén (MCN) Diego Molina, el director Provincial de Rentas, Marcos Daniel Lavaggi y director provincial de Catastro e Información Territorial, Daniel Querejeta.

Koenig destacó que “dos poderes del Estado se ponen de acuerdo para combatir un delito que afecta a muchas personas. Este no era un problema del Estado Provincial, sino que era un tema de la Nación, y este gobierno lo asume como propio para ayudar a combatir este delito. En este caso las empresas públicas y los organismos dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria van a participar en la difusión del código QR entre sus usuarios”, remarcó.

Por su parte el Gerez agradeció al ministro y los responsables de los organismos aquí presentes por asumir el compromiso "de sumarse a este plan inédito en esta pelea contra el microtráfico donde estamos obteniendo resultados extraordinarios".

"Eso se debe al trabajo que se viene llevando a cabo desde la Policía, el MPF y principalmente los vecinos y vecinas que le han dicho basta a la venta de drogas. El Gobernador Rolando Figueroa tomó una decisión histórica de luchar contra el narcotráfico, y acá se ve reflejada ese política”, completó.