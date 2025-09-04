Cómo acceder a los créditos para productores de Neuquén

Dicha norma establece beneficios tributarios, crediticios, procesales y sociales para quienes se vean afectados por factores climáticos que dificultan las actividades agrarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales.

Líneas de financiamiento

Línea para Inclusión Financiera

Productores de la Agricultura Familiar: Inversiones para mejorar la eficiencia del uso del agua en todas las producciones, mejoramiento de pastizales, mallines y manejo ganadero.

Montos: Hasta $ 4 millones

Plazo total: 36 meses (0 a 12 m de gracia y hasta 24 m de amortización)

Tasa: fija, 10%.

Garantías: a sola firma

https://www.neuquen.gob.ar/financiamiento/

$200.000.000

Línea para productores registrados

Productores de la Agricultura Familiar: Inversiones y capital de trabajo en contexto de emergencia.

Montos: Hasta $ 8 millones

Plazo total: 36 meses (0 a 12 m de gracia y hasta 36 m de amortización)

Tasa: fija, 10%.

Garantías: a sola firma

https://www.neuquen.gob.ar/financiamiento/

$250.000.000

Línea eficiencia del agua bajo riego

Productores asentados en valles bajo riego en emergencia por sequía: Inversiones en infraestructura de distribución, adopción de riego presurizado, contratación de servicios agromecánicos, capital de trabajo, materiales, equipamiento menor y otras inversiones que permitan mejorar la eficiencia en el uso del agua.

Montos: Hasta $ 9 millones

Plazo total: 18 meses (hasta 12 meses de amortización y hasta 6 meses de gracia)

Tasa: fija, 10%.

Garantías: varias opciones, a criterio de IADEP

https://www.neuquen.gob.ar/financiamiento/

$400.000.000

Prefinanciamiento comercial

Productores Organizados de la Agricultura Familiar: Capital de trabajo, costos de comercialización y de acopio para operaciones comerciales en contexto de emergencia.

Montos: Hasta $ 60 millones

Plazo total: Hasta 15 meses (hasta 9 m de gracia y hasta 6 m de amortización)

Tasa: fija, 10%.

Garantías: a sola firma, prendarias, a criterio de IADEP

https://www.neuquen.gob.ar/financiamiento/

$360.000.000

Línea para transporte

Productores trashumantes: Servicios de traslados de hacienda por transporte automotor (se acepta el traslado de hasta 5 equinos por solicitud).

Montos: Hasta $ 5,5 millones

Plazo total: hasta 9 meses (hasta 6 meses de gracia y hasta 3 meses de amortización)

Tasa: fija, 17,5%

Garantías: personales

[email protected];

CORDECC, tramitación presencial

$490.000.000

Línea Ganadera para emergencia

Productores bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, avícolas en condiciones de emergencia por sequía (menos de 200 bovinos): Inversiones para infraestructura hídrica (perforaciones, distribución y almacenamiento) y de manejo, contratación de servicios profesionales y otros.

Montos: Hasta $ 25 millones

Plazo total: hasta 48 meses (incluyendo de 0 a 12 meses de gracia)

Tasa: fija, 10%.

Garantías: varias opciones, a satisfacción de IADEP

https://www.neuquen.gob.ar/financiamiento/

$500.000.000

Línea para productores ganaderos

Productores Ganaderos en emergencia por sequía con más de 200 cabezas: Inversiones para infraestructura hídrica y de suplementación, servicios de hotelería, compra de insumos para suplementación, otros.

Montos: Hasta $ 30 millones

Plazos: Hasta 12 meses y hasta 8 meses de gracia (se devengan intereses)

Tasa: fija, 20%.

Garantías: varias opciones, a satisfacción de Adeneu

[email protected]

$700.000.000