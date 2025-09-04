Diario 7 Lagos
Actualidad Neuquén | Crédito | inversión

Cómo acceder a los créditos para productores de Neuquén

Totalizan 3.000 millones de pesos y tienen determinadas condiciones que las hacen favorables para el sector, como periodos de gracia y tasa fija.

La declaración de emergencia por sequía anunciada por el gobierno provincial de Neuquén está acompañada por una fuerte inversión en diversas líneas de financiamiento por un monto total de 3.000 millones de pesos. Todas ellas tienen determinadas condiciones que las hacen favorables para el sector, como periodos de gracia y tasa fija - entre el 10 y el 20 por ciento-, dependiendo del caso.

En este sentido, a través de la Ley 3117 y su decreto reglamentario 143/19 se declaró el Estado de Emergencia Agraria y/o Desastre Agrario, Hídrico y Productivo por sequía en todo el territorio de la Provincia del Neuquén, a excepción de los valles irrigados de los Departamentos Añelo y Confluencia para las actividades de agropecuarias. Rige a partir del 1° de enero de 2025, con opción a prórroga por un período de seis meses.

Dicha norma establece beneficios tributarios, crediticios, procesales y sociales para quienes se vean afectados por factores climáticos que dificultan las actividades agrarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales.

Líneas de financiamiento

  • Línea para Inclusión Financiera

Productores de la Agricultura Familiar: Inversiones para mejorar la eficiencia del uso del agua en todas las producciones, mejoramiento de pastizales, mallines y manejo ganadero.

Montos: Hasta $ 4 millones

Plazo total: 36 meses (0 a 12 m de gracia y hasta 24 m de amortización)

Tasa: fija, 10%.

Garantías: a sola firma

https://www.neuquen.gob.ar/financiamiento/

$200.000.000

  • Línea para productores registrados

Productores de la Agricultura Familiar: Inversiones y capital de trabajo en contexto de emergencia.

Montos: Hasta $ 8 millones

Plazo total: 36 meses (0 a 12 m de gracia y hasta 36 m de amortización)

Tasa: fija, 10%.

Garantías: a sola firma

https://www.neuquen.gob.ar/financiamiento/

$250.000.000

  • Línea eficiencia del agua bajo riego

Productores asentados en valles bajo riego en emergencia por sequía: Inversiones en infraestructura de distribución, adopción de riego presurizado, contratación de servicios agromecánicos, capital de trabajo, materiales, equipamiento menor y otras inversiones que permitan mejorar la eficiencia en el uso del agua.

Montos: Hasta $ 9 millones

Plazo total: 18 meses (hasta 12 meses de amortización y hasta 6 meses de gracia)

Tasa: fija, 10%.

Garantías: varias opciones, a criterio de IADEP

https://www.neuquen.gob.ar/financiamiento/

$400.000.000

  • Prefinanciamiento comercial

Productores Organizados de la Agricultura Familiar: Capital de trabajo, costos de comercialización y de acopio para operaciones comerciales en contexto de emergencia.

Montos: Hasta $ 60 millones

Plazo total: Hasta 15 meses (hasta 9 m de gracia y hasta 6 m de amortización)

Tasa: fija, 10%.

Garantías: a sola firma, prendarias, a criterio de IADEP

https://www.neuquen.gob.ar/financiamiento/

$360.000.000

  • Línea para transporte

Productores trashumantes: Servicios de traslados de hacienda por transporte automotor (se acepta el traslado de hasta 5 equinos por solicitud).

Montos: Hasta $ 5,5 millones

Plazo total: hasta 9 meses (hasta 6 meses de gracia y hasta 3 meses de amortización)

Tasa: fija, 17,5%

Garantías: personales

[email protected];

CORDECC, tramitación presencial

$490.000.000

  • Línea Ganadera para emergencia

Productores bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, avícolas en condiciones de emergencia por sequía (menos de 200 bovinos): Inversiones para infraestructura hídrica (perforaciones, distribución y almacenamiento) y de manejo, contratación de servicios profesionales y otros.

Montos: Hasta $ 25 millones

Plazo total: hasta 48 meses (incluyendo de 0 a 12 meses de gracia)

Tasa: fija, 10%.

Garantías: varias opciones, a satisfacción de IADEP

https://www.neuquen.gob.ar/financiamiento/

$500.000.000

  • Línea para productores ganaderos

Productores Ganaderos en emergencia por sequía con más de 200 cabezas: Inversiones para infraestructura hídrica y de suplementación, servicios de hotelería, compra de insumos para suplementación, otros.

Montos: Hasta $ 30 millones

Plazos: Hasta 12 meses y hasta 8 meses de gracia (se devengan intereses)

Tasa: fija, 20%.

Garantías: varias opciones, a satisfacción de Adeneu

[email protected]

$700.000.000

