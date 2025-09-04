La declaración de emergencia por sequía anunciada por el gobierno provincial de Neuquén está acompañada por una fuerte inversión en diversas líneas de financiamiento por un monto total de 3.000 millones de pesos. Todas ellas tienen determinadas condiciones que las hacen favorables para el sector, como periodos de gracia y tasa fija - entre el 10 y el 20 por ciento-, dependiendo del caso.
Cómo acceder a los créditos para productores de Neuquén
En este sentido, a través de la Ley 3117 y su decreto reglamentario 143/19 se declaró el Estado de Emergencia Agraria y/o Desastre Agrario, Hídrico y Productivo por sequía en todo el territorio de la Provincia del Neuquén, a excepción de los valles irrigados de los Departamentos Añelo y Confluencia para las actividades de agropecuarias. Rige a partir del 1° de enero de 2025, con opción a prórroga por un período de seis meses.
Cabe mencionar que el régimen estará dirigido a personas humanas o jurídicas, ocupantes a cualquier título de explotaciones agrarias, que acrediten afectación ante la autoridad de aplicación, conforme lo dispuesto por la Ley 3117.
Dicha norma establece beneficios tributarios, crediticios, procesales y sociales para quienes se vean afectados por factores climáticos que dificultan las actividades agrarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales.
Líneas de financiamiento
- Línea para Inclusión Financiera
Productores de la Agricultura Familiar: Inversiones para mejorar la eficiencia del uso del agua en todas las producciones, mejoramiento de pastizales, mallines y manejo ganadero.
Montos: Hasta $ 4 millones
Plazo total: 36 meses (0 a 12 m de gracia y hasta 24 m de amortización)
Tasa: fija, 10%.
Garantías: a sola firma
https://www.neuquen.gob.ar/financiamiento/
$200.000.000
- Línea para productores registrados
Productores de la Agricultura Familiar: Inversiones y capital de trabajo en contexto de emergencia.
Montos: Hasta $ 8 millones
Plazo total: 36 meses (0 a 12 m de gracia y hasta 36 m de amortización)
Tasa: fija, 10%.
Garantías: a sola firma
https://www.neuquen.gob.ar/financiamiento/
$250.000.000
- Línea eficiencia del agua bajo riego
Productores asentados en valles bajo riego en emergencia por sequía: Inversiones en infraestructura de distribución, adopción de riego presurizado, contratación de servicios agromecánicos, capital de trabajo, materiales, equipamiento menor y otras inversiones que permitan mejorar la eficiencia en el uso del agua.
Montos: Hasta $ 9 millones
Plazo total: 18 meses (hasta 12 meses de amortización y hasta 6 meses de gracia)
Tasa: fija, 10%.
Garantías: varias opciones, a criterio de IADEP
https://www.neuquen.gob.ar/financiamiento/
$400.000.000
- Prefinanciamiento comercial
Productores Organizados de la Agricultura Familiar: Capital de trabajo, costos de comercialización y de acopio para operaciones comerciales en contexto de emergencia.
Montos: Hasta $ 60 millones
Plazo total: Hasta 15 meses (hasta 9 m de gracia y hasta 6 m de amortización)
Tasa: fija, 10%.
Garantías: a sola firma, prendarias, a criterio de IADEP
https://www.neuquen.gob.ar/financiamiento/
$360.000.000
- Línea para transporte
Productores trashumantes: Servicios de traslados de hacienda por transporte automotor (se acepta el traslado de hasta 5 equinos por solicitud).
Montos: Hasta $ 5,5 millones
Plazo total: hasta 9 meses (hasta 6 meses de gracia y hasta 3 meses de amortización)
Tasa: fija, 17,5%
Garantías: personales
CORDECC, tramitación presencial
$490.000.000
- Línea Ganadera para emergencia
Productores bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, avícolas en condiciones de emergencia por sequía (menos de 200 bovinos): Inversiones para infraestructura hídrica (perforaciones, distribución y almacenamiento) y de manejo, contratación de servicios profesionales y otros.
Montos: Hasta $ 25 millones
Plazo total: hasta 48 meses (incluyendo de 0 a 12 meses de gracia)
Tasa: fija, 10%.
Garantías: varias opciones, a satisfacción de IADEP
https://www.neuquen.gob.ar/financiamiento/
$500.000.000
- Línea para productores ganaderos
Productores Ganaderos en emergencia por sequía con más de 200 cabezas: Inversiones para infraestructura hídrica y de suplementación, servicios de hotelería, compra de insumos para suplementación, otros.
Montos: Hasta $ 30 millones
Plazos: Hasta 12 meses y hasta 8 meses de gracia (se devengan intereses)
Tasa: fija, 20%.
Garantías: varias opciones, a satisfacción de Adeneu
$700.000.000