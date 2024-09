web-EXPOVOCACIONAL44.jpg Figueroa: Neuquén tiene la beca "más importante que existe en la Argentina"

“Hemos reabierto la inscripción para este período, porque cuando iniciamos muchos no interpretaban bien cómo era el tema de la beca. Algunos pensaban que era una falsa promesa como muchos estaban acostumbrados”, mencionó el gobernador y consideró que “se le ha fallado sistemáticamente a la juventud” y por eso se generó un “descreimiento”.

“Ahora hay un interés nuevamente en esta reinscripción, con 9.000 nuevos inscriptos. Vamos a ver quiénes cumplen los requisitos, pero ya es un gran número para poder evaluarlos y ver a quiénes vamos a estar acompañando”, aseguró.

Figueroa, además, destacó que “es fundamental que el Estado conduzca la política educativa” y aseguró que desde su gestión “estamos por esa recuperación de la política educativa como corresponde por parte del Estado para brindar futuro”. “La mejor manera de generar una revolución es a través de la educación”, remarcó.

Plan de becas Gregorio Álvarez en Neuquén

“El que puede estudiar y ya tiene de alguna forma las cosas solucionadas, va y la encara. Y quienes de alguna manera dudan de si van a poder sostenerse económicamente, tienen la ventana de las becas, que eso es precisamente lo que queremos lograr, que las becas igualen, que otorguen esa herramienta para poder estudiar”, indicó.

Tambipen, dijo que la presencia en la muestra de muchos profesores y preceptores “da cuenta de cómo hay tanto docente comprometido en esta provincia, que tenemos que seguir apoyándolo, mejorarle la conectividad y dotarlo de herramientas. O sea, esto también entusiasma: los alumnos con sus profesores”.

Por otra parte, anunció que la exposición visitará “todas las regiones de la provincia. Va a estar en Junín de los Andes, Chos Malal y Zapala. Una vez por mes vamos a ir mudando esta Expovocacional, porque queremos que esté al alcance de todos”.

En tanto, la ministra de Desarrollo Humano, Gobierno Locales y Mujeres, Julieta Corroza aseguró que en esta edición “hemos incrementado la oferta académica para presentarle a todos los estudiantes de la provincia y, por supuesto, enfocándonos también en que sea la oportunidad de poder brindarles la información de este plan de becas superior que ha llevado adelante el gobierno provincial”.

El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, agradeció al gobernador y al equipo de la provincia “porque este es un evento de los más importantes que tiene la ciudad”. “Quienes tienen la posibilidad en este momento de tomar una decisión, no lo podrían hacer o no tendrían accesibilidad si no es a partir de la información que brinda Expovocacional”, agregó.