Experiencia de astroturismo para descubrir el cielo de Neuquén

La empresa de astroturismo Crux, la primera en su rubro habilitada por el ministerio de Turismo provincial de Neuquén, participó junto a la delegación neuquina de la Feria internacional de Turismo (FIT) que se desarrolló del 27 al 30 de septiembre en la Rural de Palermo en Buenos Aires.
Cabe mencionar que la familia Crux realiza su trabajo de forma itinerante, para la FIT llevaron dos telescopios, uno para observar el sol y otro para la luna. “Hacemos observación astronómica y nos movemos por toda la provincia”, comentó Miguel Ángel Napal. Sobre las cualidades del espacio aéreo neuquino, destacó que “Neuquén tiene cielos muy limpios con poca humedad, sobre todo en la zona centro y norte, pero en general en toda la provincia.”
Y añadió que “cuando no hay luna, en el hemisferio sur y en la Patagonia tenemos una visión privilegiada del cielo”. En este sentido describió que “se ven el centro galáctico, la constelación de la Cruz del Sur y muchas estrellas en complejas situaciones y estrellas triples, estrellas dobles y sistemas binarios”.
Por último, el emprendedor consideró que la actividad representa un turismo sostenible y sustentable, porque “es una forma de reducir la contaminación lumínica, lo que mejora la biodiversidad y la salud humana”.
Agenda
Crux tiene programada una atractiva agenda que comenzó el 4 de octubre por Las Lajas y continuará el 11 de octubre por Los Bolillos (Varvarco), y otros destinos como Loncopué y Aluminé. También en la semana realizan visitas a escuelas de acuerdo a disponibilidad.
Las personas interesadas en obtener mayor información pueden comunicarse con Astroturismo Crux al WhatsApp: 2995836207 y al Instagram: @astroturismo.crux
Presencia de Neuquén en la FIT
Con una presencia activa y estratégica, Neuquén se presentó en el evento con prestadores de actividades y servicios y el sector público, y demostró ser un destino clave del país con una propuesta que combinó experiencias, cultura, promoción territorial y espacios para la comercialización de productos turísticos.
Participaron 18 municipios y 22 prestadores privados que exhibieron sus productos y tuvieron la oportunidad de fortalecer sus vínculos con otros actores del sector.
Con más de 130.000 asistentes entre profesionales y público general, la FIT reunió a más de 1700 expositores, a las 23 provincias argentinas más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y delegaciones de más de 50 países.
Durante los cuatro días, las principales empresas, destinos y proveedores del sector se reunieron en un mismo espacio para fortalecer sus vínculos y proyectar el crecimiento de la industria.