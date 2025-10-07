Experiencia de astroturismo para descubrir el cielo de Neuquén

Por último, el emprendedor consideró que la actividad representa un turismo sostenible y sustentable, porque “es una forma de reducir la contaminación lumínica, lo que mejora la biodiversidad y la salud humana”.

Agenda

Crux tiene programada una atractiva agenda que comenzó el 4 de octubre por Las Lajas y continuará el 11 de octubre por Los Bolillos (Varvarco), y otros destinos como Loncopué y Aluminé. También en la semana realizan visitas a escuelas de acuerdo a disponibilidad.

Las personas interesadas en obtener mayor información pueden comunicarse con Astroturismo Crux al WhatsApp: 2995836207 y al Instagram: @astroturismo.crux

Presencia de Neuquén en la FIT

Con una presencia activa y estratégica, Neuquén se presentó en el evento con prestadores de actividades y servicios y el sector público, y demostró ser un destino clave del país con una propuesta que combinó experiencias, cultura, promoción territorial y espacios para la comercialización de productos turísticos.

Participaron 18 municipios y 22 prestadores privados que exhibieron sus productos y tuvieron la oportunidad de fortalecer sus vínculos con otros actores del sector.

Con más de 130.000 asistentes entre profesionales y público general, la FIT reunió a más de 1700 expositores, a las 23 provincias argentinas más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y delegaciones de más de 50 países.

Durante los cuatro días, las principales empresas, destinos y proveedores del sector se reunieron en un mismo espacio para fortalecer sus vínculos y proyectar el crecimiento de la industria.