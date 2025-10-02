Ousset defendió el modelo neuquino y pidió respaldo en el Congreso

El dirigente remarcó que Neuquén no es una provincia rica, pero sí un territorio con grandes potencialidades. Señaló que el desafío es transformar esas capacidades en realidades concretas, y para ello es necesario defender los recursoslocales, objetivo compartido por las distintas fuerzas políticas que integran La Neuquinidad.

Entre los pilares del modelo, Ousset mencionó el ordenamiento del Estado, la asignación de recursos a sectores prioritarios, el fortalecimiento de empresas públicas, la defensa de la caja jubilatoria provincial, la inversión histórica en educación —incluyendo el programa de becas Gregorio Álvarez— y la decisión de enfrentar al narcomenudeo, pese a ser un delito de jurisdicción federal.

Para consolidar el modelo neuquino, el candidato resaltó la necesidad de contar con representantes en el Congreso que defiendan los intereses de la provincia. En esa línea, valoró el rol de la lista de La Neuquinidad conformada por Julieta Corroza y él mismo como candidatos a senadores, y Karina Maureira junto a Joaquín Perren como postulantes a diputados.

Finalmente, Ousset aseguró que el compromiso central es defender a Neuquén en el Congreso, garantizando el desarrollo provincial y el futuro de sus habitantes. “Eso se logra con voces que representen al pueblo de la provincia”, enfatizó el candidato, convencido de que La Neuquinidad encarna ese mandato.