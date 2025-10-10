La Neuquinidad puso en valor la innovación y el esfuerzo de las Pymes neuquinas

Corroza destacó que “esto para nosotros es la neuquinidad: empresas locales, con jóvenes que toman la posta y apuestan al futuro”. Además, subrayó que Neuquén crece de la mano de su industria, y que el compromiso del espacio político es cuidar y proteger ese desarrollo, garantizando que se traduzca en bienestar para todos los neuquinos.

Por su parte, Ousset sostuvo que el desafío de La Neuquinidad en el Congreso será representar la voz de la provincia y reclamar los recursos que le corresponden. “Vamos a defender el Compre Neuquino, que no es un eslogan sino una política para sostener miles de empleos. Queremos que las reglas nacionales reconozcan la producción, la innovación y el esfuerzo de nuestras Pymes”, afirmó.

Desde la empresa, Luciana González valoró la visita y coincidió en la necesidad de mantener políticas que prioricen lo local. “Estamos muy contentos de que conozcan las empresas del parque, las que tiran para adelante. Les agradecemos el trabajo, la transparencia y las ganas de sacar la provincia adelante”, expresó.

En la misma línea, Leonardo Solavaggione resaltó la continuidad generacional de la industria neuquina: “Apoyamos todos estos proyectos porque creemos que el desarrollo se logra con el apoyo de la gente neuquina. Somos la tercera generación y seguimos apostando a Neuquén”. Ousset y Corroza, junto a Karina Maureira y Joaquín Perren, integran la lista de legisladores nacionales que acompañan la gestión del gobernador Figueroa de cara a las elecciones del 26 de octubre.