Presupuesto 2025: Figueroa anunció 700 millones de dólares en infraestructura

Sobre el Presupuesto 2025

Figueroa destacó que la prioridad del gobierno es que “el neuquino viva mejor”. “Para que Neuquén crezca necesitamos inversiones. No hay forma de crecer si nos achicamos, si somos mezquinos”, mencionó y remarcó: “Queremos que sientan que en la provincia del Neuquén se puede invertir correctamente”.

“En la República Argentina los recursos naturales son de las provincias por nuestra Constitución”, destacó el gobernador y detalló: “Por eso nosotros intervenimos en todo tipo de inversión que se quiere realizar en la provincia”.

En este lineamiento, enfatizó en que “si no monetizamos nuestro subsuelo, no invertimos bien después de haber ordenado el Estado, no nos focalizamos en el desarrollo y en generar empleo para nuestra gente, nos vamos a inscribir en los libros de historia como uno de los más grandes fracasos”.

Adempas, destacó la necesidad de potenciar el mercado latinoamericano y así lograr “un ganar-ganar para todos”. “Estamos recorriendo distintos países e incentivando a que se invierta en Neuquén”, expresó y agregó: “Nos tenemos que sentar en una mesa, ser generosos y proyectarnos en conjunto” para convertir a Latinoamérica “en una gran potencia”.

“Si le va bien a la industria, también le va a ir bien a la provincia del Neuquén”, aseguró Figueroa, aunque puntualizó que los objetivos son diferentes. “A nosotros nos importa que a la provincia le vaya bien y los neuquinos vivan mejor. A la industria, por supuesto, le va a importar la rentabilidad”, indicó y reconoció que “la industria está colaborando y está colaborando mucho”.

El gobernador consideró como “un punto clave” el desarrollo de nuevos proveedores dentro de la industria del gas y el petróleo. “Hay más de 2.000 pymes que están trabajando en la Argentina que tienen que ver con Vaca Muerta. Les vamos a ofrecer ventajas para que inviertan en Neuquén. Estamos muy concentrados en generar el desarrollo de nuestra provincia y que nuestra gente tenga trabajo”, agregó.

“Los neuquinos no sólo vamos a poder poner de pie a nuestra provincia, sino que vamos a poner de pie a nuestro país”, concluyó.