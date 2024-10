Figueroa: "Si un campeón llegó solo es porque estamos fallando todos"

lg.webp

Figueroa entregó becas a 50 beneficiarios mediante una inversión de 30 millones de pesos

El gobernador comenzó su discurso destacando la pesencia del nadador Iñaki Basiloff, el joven que logró la primera medalla de oro para la Argentina en los Juegos Paralímpicos París 2024. En este sentido, manifestó que “Iñaki emociona desde todo punto de vista porque lo logró solo, con su familia, sus entrenadores, pero no existió un plan. Entonces ahí es cuando uno tiene que replantearse muchas cosas como administrador de los fondos públicos”.

En este punto, el mandatario destacó la necesidad de estimular la práctica deportiva, “tenemos que comenzar a trabajar en la detección de talentos de manera mucho más temprana, debemos trabajar con Educación. Porque en la escuela es donde nosotros podemos detectar los talentos”.

A su vez, Figueroa expresó que “el plan comienza en las escuelas y también tenemos que hacer foco en la alimentación, es fundamental. Si nosotros a un talento que lo detectamos en determinada edad, con un determinado biotipo pero no lo acompañamos, no lo rodeamos con un buen equipo y a su vez no lo alimentamos bien, también estamos perdiendo una oportunidad”.

Para culminar su discurso, volvió a resaltar la figura del nadador y recordó que cuando Iñaki ganó en París “cada uno en su casa lloró de emoción porque un neuquino había llegado ahí solo. Ojalá tengamos muchos más campeones olímpicos pero no volvamos a decir que ese campeón llegó solo porque estamos fallando todos”.

Por su parte, la ministra Corroza comentó que “hoy celebramos el gran talento de los deportistas y el gran esfuerzo que hacen así como de la familia que está detrás, la conducta y la disciplina porque esto se hace en soledad”.

En esta ocasión, el Estado “quiere estar presente desde lo económico y con políticas públicas que acompañen el desarrollo de los deportitas. Gracias a la buena administración que estamos haciendo hay fondos para acompañar a los deportistas, la infraestructura de los clubes y una gran inversión deportiva”, indicó.

Asimismo, Villone manifestó que el Programa de asistencia al mediano y alto rendimiento deportivo “está diseñado para promover el deporte de elite”. También destacó los beneficios de la práctica deportiva como la “educación en valores esenciales como la cooperación y el respeto, mejora la salud y reduce probabilidad de enfermedades, desarrolla sentido de pertenencia a un club y promueve el trabajo en equipo”.