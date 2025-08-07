Figueroa le recomendó el modelo neuquino a Nación

En este marco, el mandatario también advirtió sobre la concentración de poder político en Buenos Aires y llamó a defender el modelo neuquino de desarrollo equitativo y la neuquinidad: “En la campaña ya se ve quién va a responder a quién. Si los partidos nacionales deciden en Buenos Aires los candidatos neuquinos, entonces ¿a quién representarán en el Congreso?”, se preguntó y aseguró “los intereses son de los neuquinos, más allá del gobierno nacional de turno”.

La conferencia concluyó con un mensaje contundente sobre el modelo de provincia que su gobierno busca consolidar: “Cuando fuimos elegidos, convalidamos un nuevo pacto social. Los neuquinos eligieron en qué provincia quieren vivir. Nosotros creemos en un Estado ordenado, que elimine gastos innecesarios, pero que siga funcionando y cumpliendo su rol”.

“Yo soy amigo de poder ser más eficiente en muchas cosas, siempre considerando que detrás de lograr esa eficiencia siempre hay seres humanos”, subrayó Figueroa.