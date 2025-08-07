Al finalizar la presentación del Programa de Incentivo al Uso Racional y Eficiente de la Energía, el gobernador, Rolando Figueroa, brindó una conferencia de prensa en la que abordó temas centrales para el presente y el futuro de Neuquén. Consultado por las recientes declaraciones del presidente de la Nación, Javier Milei, sobre la creación de un “Consejo de la Libertad” para auditar provincias, Figueroa ratificó la autonomía neuquina, defendió la eficiencia de su administración, remarcó la necesidad de un reparto federal más equitativo y valoró la inversión en educación, ciencia y tecnología.
Figueroa le recomendó el modelo neuquino a Nación
Figueroa se refirió a las auditorías provinciales que anunciaron en Buenos Aires, y dijo: “Nosotros tenemos mucho para mostrar, y ojalá lo puedan copiar”.
Frente a la propuesta presidencial de establecer un cuerpo de auditores con facultades sobre las provincias, el mandatario provincial expresó claramente: “Primero hay que considerar en qué república vivimos y cuál es la autonomía de las provincias. Nadie va a privar a nadie de mirar, pero no es una auditoría, puede ser un estudio. Nosotros tenemos mucho para mostrar, y ojalá lo puedan copiar”. En ese sentido, Figueroa destacó la reducción de la deuda provincial en más del 35 por ciento, el superávit alcanzado, y las inversiones estratégicas en educación y ciencia: “Invertimos en universidades públicas, en movilidad social, en el Conicet. Sin ciencia y sin tecnología, ¿Qué futuro puede tener un país?”.
Respecto a la relación con el gobierno nacional, Figueroa fue claro: “Solo recurrimos al Tesoro Nacional por el incendio en un Parque Nacional. Todo el superávit energético es producto del trabajo de neuquinos. Neuquén sostiene un flujo migratorio permanente porque genera ilusión, porque crece, y eso evidencia también la falta de un crecimiento federal”.
En este marco, el mandatario también advirtió sobre la concentración de poder político en Buenos Aires y llamó a defender el modelo neuquino de desarrollo equitativo y la neuquinidad: “En la campaña ya se ve quién va a responder a quién. Si los partidos nacionales deciden en Buenos Aires los candidatos neuquinos, entonces ¿a quién representarán en el Congreso?”, se preguntó y aseguró “los intereses son de los neuquinos, más allá del gobierno nacional de turno”.
La conferencia concluyó con un mensaje contundente sobre el modelo de provincia que su gobierno busca consolidar: “Cuando fuimos elegidos, convalidamos un nuevo pacto social. Los neuquinos eligieron en qué provincia quieren vivir. Nosotros creemos en un Estado ordenado, que elimine gastos innecesarios, pero que siga funcionando y cumpliendo su rol”.
“Yo soy amigo de poder ser más eficiente en muchas cosas, siempre considerando que detrás de lograr esa eficiencia siempre hay seres humanos”, subrayó Figueroa.