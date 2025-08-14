Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, explicó que “el club social es un programa que trata de llegar a todos los rincones de la provincia acompañando las instituciones sociales en el desarrollo de su infraestructura. Ya llevamos más de 4 millones de dólares distribuidos a lo largo de toda la provincia”.

Además, describió que está financiamiento redunda “en poder mejorar su infraestructura para poder mejorar la calidad del servicio que se brinda, pero a cambio ellas también tienen un compromiso con el Gobierno que es brindarnos las cuotas sociales, para aquellos chicos y chicas que no pueden pagar la cuota, y también el uso de las instalaciones en la banda negativa, que es cuando las instituciones tienen menos actividad”.

Corroza concluyó que de esta manera “ganan las instituciones, pudiéndose desarrollar en su infraestructura, y ganamos nosotros pudiendo brindar otras oportunidades para niños y niñas de toda la provincia”.

md - 2025-08-13T194832.328 Figueroa anunció la segunda etapa del programa de Clubes Sociales

Por último, el intendente de Zapala, Carlos Koopmann, agradeció al Gobierno provincial por esta herramienta y advirtió que “son obras que los clubes necesitaban y sabiendo que con la cuota social no pueden acceder a realizarlas. La Municipalidad colabora, ayuda, pero este empujón del Gobierno de la provincia nos ayudó para poder concretarlas”.

Las inauguraciones fueron en los clubes Don Bosco y Unión, y la Asociación Deportiva Comunitaria de Zapala (Adecoza). Con aportes del Programa Clubes Sociales del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, recibieron fondos que se destinaron a obras.

En el caso del club Don Bosco, fue para la cancha auxiliar de entrenamiento en césped sintético. En Unión, el aporte se destinó al piso de parquet para el gimnasio cerrado. Mientras que en Adecoza, se dotó de iluminación LED la cancha de fútbol de césped natural.

Las actividades fueron acompañadas por los ministros de Jefatura de Gabinete, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset, y de Planificación, Modernización e Innovación, Rubén Etcheverry; y la secretaria de Cultura de la comuna, María José Rodríguez, entre otros funcionarios provinciales y municipales.