“Por eso, para ustedes que saben lo que es valorar el agua, vamos a hacer todas las perforaciones que sean necesarias ”, enfatizó, y agregó: “Tenemos que mejorar el trabajo para que la gestión del agua sea eficiente en toda la provincia. Hay gente que piensa que el agua vale lo mismo en el río que en la canilla de la casa y no es lo mismo, eso requiere un trabajo, una inversión”.

Asimismo, enfatizó la importancia del Estado en la vida de la provincia de Neuquén y mencionó especialmente los acuerdos de gobernanza entre el Estado provincial y los municipios para afrontar la eliminación de la obra pública por parte del Estado nacional.

“Nos pusimos de acuerdo para poder salir adelante. Y eso lo podemos hacer porque hemos puesto a Neuquén por sobre todas las cosas. Entonces, cuando a uno le preguntan ¿qué es la neuquinidad? Decimos que la neuquinidad es esto: estar acá y respetarnos y reencontrarnos en el otro. La neuquinidad es entender que esta provincia está integrada por hombres y mujeres de distintas razas, de distintos credos. Y sabemos que es nuestro gran capital es poder defender esta provincia”, destacó.

md (5).webp Figueroa: "Gestionar el uso del agua es fundamental para el bienestar de los neuquinos"

Para culminar, el gobernador expresó: “ Para mí es un gusto estar en cada rincón de la provincia. Es un gusto reencontrarme con mis vecinos, con mi gente. Porque así se debe trabajar. No hay forma de llevar adelante una provincia si uno no sabe, no palpa lo que verdaderamente se siente, se necesita, se sueña”.

Por su parte, Sifuentes agradeció al gobernador y a la ministra Corroza por su apoyo, mencionando la importancia del trabajo en equipo y la participación de la comunidad. Destacó especialmente el aporte de la camioneta y el minubús, al que consideró “histórico”, las perforaciones de agua y la obra del cordón cuneta.

Además, enumeró logros de la gestión recientes como las actividades para niños, proyectos de educación, mejoras en servicios públicos y obras de infraestructura, y agradeció el compromiso del gobierno con la mano de obra local y la importancia de la planificación en el desarrollo de la comunidad. “Tratamos de recibir el mensaje que nos ha dado el gobernador de trabajar en equipo y dar todos, desde donde uno esté, un poquito, un granito de arena para que cada día la comunidad pueda estar mejor”, expresó.

El acto se desarrolló en la plaza central con la presencia de las ministras de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, y de Educación, Soledad Martínez, y el ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet. También estuvieron intendentes de la región del Pehuén y diputados provinciales, entre otras autoridades.

Convenios para obras y acciones

Durante el acto, se firmaron convenios con el Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN); la secretaría de Ambiente y la subsecretaría de Recursos Hídricos.

Con el primero, se rubricó el acta acuerdo para realizar la obra de "Alimentación y Conexión al Bombeo de Agua en Lof Maliqueo en Santo Domingo", que cuenta con un presupuesto total de 17.567.604 pesos más IVA y que incluye costos específicos para mano de obra no calificada y materiales.

La Comisión de Fomento cubrirá el costo de la mano de obra no calificada, que es de 3.293.542 pesos más IVA, y se establecerá un convenio que definirá las responsabilidades de cada parte en la ejecución del proyecto.

Con la secretaría de Ambiente se acordó implementar un programa de “puntos limpios” para plásticos, con el objetivo de mejorar el manejo de residuos plásticos domiciliarios con procesos de reciclado o reutilización. La Comisión de Fomento designará un referente para coordinar esta iniciativa y será responsable de la instalación y mantenimiento de estos espacios, en tanto que la secretaría de Ambiente entregará a la comisión los productos fabricados a partir del material recuperado y cartelería.

Por último, con la subsecretaría de Recursos Hídricos se firmaron dos convenios para aportes no reintegrables: uno para dos perforaciones para la captación de agua subterránea por 34.199.000 pesos y otro para la limpieza de jagüeles en la zona rural por 39.800.000 pesos.

Créditos para agricultura familiar

También se entregaron tres créditos para la agricultura familiar a productores locales, con montos y objetivos específicos para la compra de materiales para invernaderos y sistemas de riego por un monto que supera los 3 millones de pesos. En la Región del Pehuén se entregaron hasta el momento 76 créditos por un monto que asciende a 130.178.550 pesos, destinados a Unidades Productivas de la Agricultura Familiar.

Recorrido de Obras

Al culminar la celebración se realizó una recorrida de obras en ejecución, entre ellas el Taller de Costura, que tiene un avance del 75% y se está construyendo con mano de obra local. Cuenta con dos máquinas de coser industriales y tres máquinas de coser domésticas. Las empleadas de la comisión de Fomento trabajaran allí, realizando cortinas, manteles y otras prendas para instituciones.

También se visitó la obra de vereda y cordón cuneta en la calle principal, que cuenta con un avance del 50%.