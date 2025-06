Ya están a la venta los pases para esquiar en Chapelco

A su vez, los pases aplican exclusivamente a los servicios y medios de elevación, y su validez estará sujeta a disponibilidad diaria, lo que implica que no todos los que compren anticipadamente tendrán garantizado su lugar si no planifican con tiempo. Por otra parte, la tarjeta porta pasaje, obligatoria para esquiar, tendrá un costo adicional de $5.000, no reembolsable pero reutilizable.