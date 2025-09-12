La camioneta Ford Ranger roja que fue secuestrada en Bariloche tras una persecución era robada. La verificación oficial reveló que el vehículo tenía pedido de secuestro en la Comisaría 17° del Barrio La Sirena de Neuquén y que circulaba con patente adulterada, lo que confirma que los delitos no se quedan en una sola provincia.
Persecución en Bariloche: la camioneta secuestrada fue robada en Neuquén en julio
La particularidad, es que la chapa utilizada pertenecía a un vehículo de igual modelo, pero de propiedad de la petrolera estatal YPF.
Cabe mencionar que el rodado había sido utilizado en un intento de robo a una vivienda en la calle Pudú Sur al 800, a la altura del kilómetro 12 de la avenida Bustillo. Aunque los intrusos no lograron llevarse nada, la investigación ahora apunta a una banda que opera entre Neuquén y Bariloche, aprovechando vehículos robados para cometer ilícitos. Los investigadores creen que als chapas patentes fueron robadas también en Neuquén capital.
Con la autorización de la Justicia, la camioneta fue inspeccionada en la planta de verificación de Bariloche y arrojó que el número de motor y chasis no fueron adulterados y coinciden con el rodado denunciado como robado en la capital neuquina. Pero, la chapa patente que tenía colocada no correspondía al vehículo. En el sistema informático nacional ese dominio pertenece a un vehículo de igual modelo de propiedad de la empresa YPF, lo que evidencia que los delincuentes cambiaron las chapas para camuflar el origen.
En la base de datos, esta Ford Ranger tiene pedido de secuestro desde el pasado 4 de julio, cuando fue denunciada como robada en jurisdicción de la Comisaría 17° de La Sirena. La causa tramita en la fiscalía de robos y hurtos de Neuquén Capital, que libró el alerta para que no pueda circular.
