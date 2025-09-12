BARILOCHE ROBO RANGER ROJA Persecución en Bariloche: la camioneta secuestrada fue robada en Neuquén en julio

Con la autorización de la Justicia, la camioneta fue inspeccionada en la planta de verificación de Bariloche y arrojó que el número de motor y chasis no fueron adulterados y coinciden con el rodado denunciado como robado en la capital neuquina. Pero, la chapa patente que tenía colocada no correspondía al vehículo. En el sistema informático nacional ese dominio pertenece a un vehículo de igual modelo de propiedad de la empresa YPF, lo que evidencia que los delincuentes cambiaron las chapas para camuflar el origen.

En la base de datos, esta Ford Ranger tiene pedido de secuestro desde el pasado 4 de julio, cuando fue denunciada como robada en jurisdicción de la Comisaría 17° de La Sirena. La causa tramita en la fiscalía de robos y hurtos de Neuquén Capital, que libró el alerta para que no pueda circular.

FUENTE: Mejor Informado