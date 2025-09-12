Bariloche: la Policía frustró un robo con cuchillo

Con las características aportadas por las víctimas, la Policía logró detener a los pocos minutos a un adolescente que coincidía con la descripción del agresor, quien fue trasladado a la Comisaría 2°, donde se comprobó que tenía 16 años, por lo que quedó a disposición de la Justicia y de los organismos especializados en la protección de niños, niñas y adolescentes.