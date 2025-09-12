Un intento de robo con arma blanca fue frustrado en pleno centro de Bariloche gracias a la rápida colaboración de vecinos y la efectiva comunicación con el 911 RN Emergencias. Una mujer de 29 años que caminaba por calle Mitre fue interceptada por dos adolescentes, uno de ellos armado con un cuchillo, que intentó sacarle el celular.
Bariloche: la Policía frustró un robo con cuchillo
Un intento de robo con arma blanca fue frustrado en pleno centro de Bariloche gracias a la colaboración de vecinos y la comunicación con el 911 RN Emergencias.
La víctima, atemorizada, logró resguardarse dentro de un hotel y pedir ayuda. En ese momento, un joven que se encontraba en la puerta del establecimiento intervino para protegerla, enfrentando al agresor y hasta recibiendo un corte en su campera, pero evitando que el ataque prosperara.
Con las características aportadas por las víctimas, la Policía logró detener a los pocos minutos a un adolescente que coincidía con la descripción del agresor, quien fue trasladado a la Comisaría 2°, donde se comprobó que tenía 16 años, por lo que quedó a disposición de la Justicia y de los organismos especializados en la protección de niños, niñas y adolescentes.