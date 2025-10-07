Durante la jornada, personal de salud brindará una charla informativa y se sumará la presencia de integrantes de la Fundación S.E.N.O., quienes compartirán detalles sobre su trabajo y acciones en el acompañamiento a pacientes. Además, con la colaboración de peluqueros y peluqueras locales, se llevará adelante una colecta solidaria de cabello destinado a la confección de pelucas para personas en tratamiento oncológico.

Villa La Angostura: jornada "Cuerpos en Movimiento" por la lucha contra el Cáncer de Mama