Por su parte, De Lillo indicó ayer que “todas las partes estamos de acuerdo en que la investigación del MPF fue exhaustiva y minuciosa y no quedó medida por llevar adelante”. Asimismo, remarcó que la etapa de juicio “no es para dilucidar o descubrir que pasó, sino para probar una hipótesis de acusación. La querella plantea tres hipótesis sobre la causa de la muerte y sostiene que necesita el juicio para desarrollar y describir qué pasó. Pero el juicio no es para eso, no se debe llegar a juicio para ver cuál de las tres hipótesis prevalece”.

fiscalia-vlajpgwebp.webp Villa La Angostura: confirman sobreseimiento de cinco policías requerido por el MPF

Un aspecto que resaltó el fiscal del caso, y que fue central para que pidiera sobreseer a los efectivos, fue que de acuerdo a un informe del Cuerpo Médico Forense la muerte de la víctima fue por “un síndrome de delirio agitado, en un marco de restricción policial”. Este dictamen fue respaldado por un informe del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional.

Sobre el caso de la muerte de Gatica investigado por la Fiscalía

La muerte de Gatica ocurrió el 20 de julio de 2022, alrededor de las 6.30 de la mañana, en un domicilio al que policías habían acudido en respuesta a un pedido de auxilio. En estas circunstancias, Gatica agredió a los efectivos con un arma blanca, luego de que los policías ingresaran al domicilio de la víctima. Una vez allí intentaron reducirlo pero no pudieron, por lo que volvieron a salir. Una mujer, pareja de Gatica, logró que el hombre le entregara el cuchillo y lo tiró hacia afuera de la vivienda.

Frente a esta situación, los efectivos efectuaron disparos con una escopeta con perdigones de goma e ingresaron nuevamente. Le ordenaron a la víctima que se tirara al piso, luego la golpearon y la redujeron. Después, los policías requirieron la intervención de personal de Salud. Fue en ese marco que se produjo la muerte. El caso fue declarado complejo, por lo que los plazos de la investigación se ampliaron.