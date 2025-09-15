A su vez, contó que las autoridades del evento "nos plantearon el deseo que este proyecto sea itinerante y sentir que uno es punta de lanza para estas cosas va súper bien".

Cabe mencionar que el objetivo del foro en cuestión es conocer historias y modos de reinventarse y cómo emprender, "bajar esperanza y ganas a los nuevos emprendedores", remarcó Milanessi.

WhatsApp Image 2025-09-13 at 6.28.04 PM "El Bocado", de Villa La Angostura, presente en el foro de la Federación Económica de Entre Ríos

Sobre "El Bocado"

Lo que comenzó como un pasatiempo, una manera de agasajar a los seres queridos, terminó siendo una forma de vida y un gran emprendimiento para Facundo Milanessi. Así es como a fines de 2019, en Villa La Angostura, nació El Bocado; la cuna de una amplia variedad de garrapiñadas que hoy tiene sala de elaboración y local propio y se comercializa en diversos puntos del territorio argentino.

Entre los productos estrella y clásicos de este emprendimiento, se encuentran las garrapiñadas de: almendra, nuez, maní, girasol y pistacho. Además, comercializan los más originales "snack salados" con variedades como: maní con mostaza y miel; almendras con sal y merken; girasol con ajo y romero; y nueces con sal y jengibre.