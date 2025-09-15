El emprendedor Facundo Milanessi, creador de "El Bocado" en Villa La Angostura, fue convocado este pasado fin de semana para participar como orador de la 4ta edición del foro de la Federación Económica de Entre Ríos, Reinventar el ADN de las pymes, bajo el lema “El emprendimiento menos pensado”.
"El Bocado", de Villa La Angostura, presente en el foro de la Federación Económica de Entre Ríos
El emprendendor de Villa La Angostura, Facundo Milanessi, dijo presente en la 4ta edición del foro realizado por la Federacipon Económica de Entre Ríos.
Milanessi, productor de garrapiñadas gourmet con sello angosturense, se presentó en un auditorio frente a más de 700 espectadores junto a Andreína Tommasi, creadora de "Alfajores La Maga" de la ciudad convocante.
"Es un honor ser orador en este foro; viajar desde la Patagnia hasta allá fue increíble", expresó Facundo y remarcó que "le dieron mucha importancia a qué se siente ser embajador de la gastronomía neuquina y que mi emprendimiento sea premiado por eso".
A su vez, contó que las autoridades del evento "nos plantearon el deseo que este proyecto sea itinerante y sentir que uno es punta de lanza para estas cosas va súper bien".
Cabe mencionar que el objetivo del foro en cuestión es conocer historias y modos de reinventarse y cómo emprender, "bajar esperanza y ganas a los nuevos emprendedores", remarcó Milanessi.
Sobre "El Bocado"
Lo que comenzó como un pasatiempo, una manera de agasajar a los seres queridos, terminó siendo una forma de vida y un gran emprendimiento para Facundo Milanessi. Así es como a fines de 2019, en Villa La Angostura, nació El Bocado; la cuna de una amplia variedad de garrapiñadas que hoy tiene sala de elaboración y local propio y se comercializa en diversos puntos del territorio argentino.
Entre los productos estrella y clásicos de este emprendimiento, se encuentran las garrapiñadas de: almendra, nuez, maní, girasol y pistacho. Además, comercializan los más originales "snack salados" con variedades como: maní con mostaza y miel; almendras con sal y merken; girasol con ajo y romero; y nueces con sal y jengibre.