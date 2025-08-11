Tren Patagónico: adjudicada la compra de una locomotora diésel eléctrica

La incorporación de esta locomotora responde a un exhaustivo análisis técnico de las áreas operativas y de mantenimiento del Tren Patagónico. Con el objetivo de garantizar la calidad, confiabilidad y seguridad del servicio, se priorizó la ampliación del parque tractivo con una unidad de al menos 3000 HP de potencia, apta para operaciones de pasajeros, que también permitirá descomprimir la carga operativa actual y mejorar la atención ante eventuales contingencias.

Además, la adquisición contribuirá a optimizar los tiempos de mantenimiento, permitir una mayor rotación de unidades y fortalecer también los servicios de carga, que muchas veces deben postergarse frente a imprevistos en los servicios de pasajeros.

Esta nueva incorporación será clave para afrontar con mayor solidez la próxima temporada estival y continuar consolidando un sistema ferroviario moderno, seguro y eficiente en la región patagónica.