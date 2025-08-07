Con el mejoramiento del clima y la llegada de más material, la cuadrilla de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de San Martín de los Andes pudo retomar los trabajos de hormigonado en la calle Los Pinos, en el barrio El Arenal.
San Martín de los Andes: se reanudó la obra de pavimentación de calle Los Pinos, en El Arenal
El mejoramiento del clima y la llegada de más material permitió a la cuadrilla de la Subsecretaría de Obras Públicas de San Martín de los Andes retomar esta obra.
Cabe destacar que el avance de la obra, de 413 metros de extensión total, incluye buena parte de la nivelación y demarcación de ancho de calle para moldear y seguir avanzando con el hormigón en las próximas semanas.
En este marco, el subsecretario de Obras Públicas, Leonardo Manríquez, explicó este miércoles que la cuadrilla utiliza hormigón clase H 30, que se usa en aplicaciones que requieren una resistencia significativa, con anticongelante.
Además, informó que hasta el momento “se hicieron 190 metros lineales con hormigón, de los cuales 150 metros se completaron con su respectivo cordón cuneta”. Recordó que los más de 400 metros permitirán llegar con el pavimento hasta el Cpem 57.