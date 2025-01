f685x385-191848_229541_5050.jpg San Martín de los Andes: la atacó su expareja en plena madrugada y la salvaron los vecinos Foto: Federico Soto

Sobre el hecho ocurrido en San Martín de los Andes

El hecho ocurrió en un contexto de violencia de género y el fiscal no descarta la posibilidad de una tentativa de femicidio pero aún no hay elementos que permiten avanzar sobre un intento de homicidio. Hasta ahora, la víctima no quiso denunciar y el fiscal espera entrevistarla.

A su vez, a diferencia de lo que manifestaron los vecinos, fuentes cercanas a la investigación informaron que "no hay pruebas de que el ataque haya sido con un hacha", por lo que se presume que fue "con un objeto que aún no fue determinado".

Si bien el agresor fue demorado, éste ya quedó en libertad. Hasta ahora, se llevó adelante un allanamiento en el domicilio y se secuestraron elementos que son parte de la investigación.

FUENTE: Mejor Informado