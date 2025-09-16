Este lunes, personal del Municipio de San Martín de los Andes y del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) realizó de manera conjunta la energización del pilar eléctrico para la instalación de una bomba sumergible en la perforación del barrio Kaleuche.
El Municipio de San Martín de los Andes avanza para mejorar la distribución de agua en Kaleuche
Personal municipal de San Martín de los Andes y el EPEN realizó la energización del pilar eléctrico para instalar una bomba sumergible en dicha perforación.
Cabe mencionar que la obra, realizada por personal de la Dirección General de Mantenimiento, dependiente de la Subsecretaría de Obras Públicas, y de la empresa de energía provincial, incluyó la colocación de postes y el tendido de cables.
En este sentido, el trabajo permitirá mejorar notablemente el servicio de abastecimiento y distribución de agua por camión en Kaleuche, que actualmente se realiza desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de El Arenal.
El proyecto para utilizar esta perforación es parte de las tareas que realizan diferentes áreas del Municipio para atender la distribución domiciliaria de agua mientras se trabaja con el Estado provincial en la búsqueda de soluciones definitivas para la zona.