San Martín de los Andes: comenzaron las obras para la pavimentación de la Ruta a Lolog

Esta semana comenzaron los trabajos de la obra de pavimentación de la Ruta Provincial 62, en el primer tramo de 5 kilómetros que va de Parque Rosales hasta el río Quilquihue, en San Martín de los Andes. Las primeras tareas consisten en limpieza del terreno en el que se va a trabajar, registro de niveles y obras en el terraplén.

Cabe mencionar que la obra, financiada con aportes del Gobierno de la provincia de Neuquén, incluye muros de gaviones, desbosque y destronque de la sección comprendida desde el actual fin del asfalto hasta el puente de río Quilquihue, con una extensión de 6032.31 m.

Además, se construirán cinco intersecciones tipo T en correspondencia con ingreso a B° Parque Rosales, B° Peñón, B° Los Ñires, B° Noregón y Playa Bonita.

