San Martín de los Andes: comenzaron las obras para la pavimentación de la Ruta a Lolog

Esta semana comenzaron los trabajos de la obra de pavimentación de la Ruta Provincial 62, en el primer tramo de 5 kilómetros que va de Parque Rosales hasta el río Quilquihue, en San Martín de los Andes. Las primeras tareas consisten en limpieza del terreno en el que se va a trabajar, registro de niveles y obras en el terraplén.