La salud mental materna: una prioridad que nos involucra a todos

Como puericultora, he tenido el privilegio de acompañar a muchas mujeres y familias durante los momentos más desafiantes y transformadores de sus vidas. Esta experiencia me dejó ser testigo de cómo la salud mental de una madre puede moldear el vínculo con su hijo y sentar las bases para su desarrollo emocional y social. No se trata solo del bienestar de la madre, sino de toda la familia.