Repavimentarán una ruta clave para la Región del Pehuén en Neuquén

“Durante años no se han ejecutado rutas, pero no se pueden hacer todas a la vez. Eso es más que evidente. No existen ni los recursos ni la capacidad de ejecución”, indicó Figueroa durante su discurso, aunque destacó que “tenemos que empezar por algo y hemos empezado con un ritmo que es inusual en toda la historia de la provincia”.

“Tenemos un ambicioso plan de pavimentación de toda la provincia”, aseguró el mandatario y remarcó que “entre lo que hemos iniciado, estamos terminando, estamos licitando y vamos a tener en los próximos días, hoy estamos en un total de 617 kilómetros de asfalto en obra, en marcha”. “Representan algo así como el 56% del pavimento que se ha hecho en toda la historia de Neuquén, tan solo en un año y medio”, enfatizó.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto de GyP, Fiduciaria Neuquina, Vialidad Provincial y Obras Públicas y detalló que “los otros 30 kilómetros están en buen estado, por eso queremos mejorar estos 50 y después seguir con la Cuesta del Rahue”. “No es una obra aislada, sino que se complementa con toda la pavimentación de la ruta 23 que estamos llevando adelante, que une Primeros Pinos con el paso internacional Mamuil Malal, que también lo estamos iniciando para poder pavimentar en los próximos días”, indicó.

El gobernador consideró que el desarrollo de infraestructura en la provincia “marca a las claras dónde estamos poniendo el foco y cómo hemos trabajado con los municipios”. Destacó el Pacto de Gobernanza que suscribió con todos los jefes comunales y explicó que, ante la decisión del Estado Nacional de no financiar obra pública, “con los intendentes nos pusimos de acuerdo sobre qué íbamos a financiar cada uno y cómo íbamos a trabajar”.

“Desde Zapala hasta Aluminé es fundamental la pavimentación de esta ruta”, señaló Figueroa y recordó que “hemos avanzado con la licitación de la Cuesta del Rahue, esa cuesta tan emblemática que tenemos los neuquinos”. “No servía de nada iniciar esa obra si nosotros veíamos que el acceso a ese lugar terminaba siendo por demás tortuoso para todos los turistas y, sobre todo, para nuestros habitantes del interior”, añadió.

También dijo que las obras de caminos que se realizan “en el interior profundo de nuestra provincia” representan “una forma de reivindicar y valorar a los habitantes de tierra adentro que durante años se han movilizado en caminos de tierra”.

“Estamos convencidos de que toda la región del Pehuén va a explotar en desarrollo, en desarrollo turístico y en bienestar para su gente”, indicó el gobernador y manifestó que “estas son las obras concretas y francas de las cuales nos ponemos muy orgullosos. Espero que el vecino entienda el esfuerzo que realiza toda la provincia para poder financiar estas obras, porque son con fondos de todos los neuquinos”.

A su turno, el ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral y presidente de Fiduciaria Neuquina, Lucas Castelli señaló que “lo que venimos realizando desde la Fiduciaria es utilizar todos los instrumentos que tenga el Estado para mejorar la calidad de vida de los neuquinos y las neuquinas”. “Nos encomendó el gobernador usar, en este caso, este instrumento que es la Fiduciaria, en una articulación público-privada”, dijo.

Por su parte, el intendente de Aluminé, Diego Victoria indicó que “es una gran alegría poder estar en este lugar y poder concretar los sueños que los vecinos y vecinas nos manifiestan día a día”. “Las rutas nos comunican y realmente estaban pasando por un mal momento. Gracias a la decisión de nuestro gobernador hoy la estamos concretando y la estamos mejorando”, agregó.

Destacó el “gran trabajo que hace Vialidad Provincial” y enfatizó que “tenemos que reconocer a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que le ponen el hombro día a día para sacar adelante esta provincia”. “Más allá de este acontecimiento que estamos viviendo del incendio, la gestión no para; Neuquén sigue, la obra pública -pese a la situación nacional- continúa con más fuerza y esto es gracias al mérito de usted, gobernador”, concluyó.

El intendente de Las Coloradas, Lucrecio Varela agradeció al gobernador por la obra de repavimentación y expresó: “Este es un acto muy claro que usted está llevando adelante, de que Neuquén es para todos los neuquinos”. Además, destacó la importancia de la obra para “acercar distancias y que los vecinos del interior puedan tener la oportunidad de una ruta transitable”.

Finalmente, el presidente de GyP, Guillermo Savasta indicó que para la empresa provincial “es muy importante poder colaborar con el ambicioso plan de infraestructura que el gobierno está llevando adelante”. “Como nos pidió el gobernador, estamos reinvirtiendo parte de las utilidades -que tienen origen en el petróleo y gas- en mejorar las condiciones de vida de los neuquinos”, aseveró.

Savasta informó que, de las 2.800 toneladas de asfalto comprometidas por GyP, hoy “estamos abriendo la oferta por 950 y las 1.850 restantes serán más adelante, cuando termine el receso invernal”. Explicó que se presentaron tres empresas interesadas y que la apertura de las ofertas económicas está prevista para el 3 de marzo.

Las ofertas

Para la ejecución de la obra se presentaron tres ofertas, una correspondiente a la unión transitoria de empresas entre Autovía Construcciones y Servicios SA y Arco SRL; otra de la firma Guillermo Fracchia SRL; y la restante de CN Sapag SA.