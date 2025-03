Neuquén: se supo cuándo cobran sus haberes los trabajadores provinciales

Cabe destacar que toda la administración pública cobre sus haberes el mismo día y antes de que finalice el mes es parte del modelo neuquino que ha instaurado la actual gestión de gobierno. Fue el propio gobernador, Rolando Figueroa, quien explicó el camino para implementarlo el pasado 1 de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura: “Está claro que lo más importante ha sido la eliminación de gastos innecesarios del Estado-dijo-. Si no hubiéramos bajado el gasto, tendríamos un déficit de 400 millones de dólares, no hubiéramos podido pagar la deuda, no hubiéramos podido hacer obras, no tendríamos acceso al crédito y tampoco hubiéramos podido pagar salarios”.