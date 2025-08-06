md - 2025-08-05T182644.692 Neuquén refuerza acciones con Chile para la conservación del huemul

Esfuerzo conjunto por la conservación

En este sentido, la Secretaría de Ambiente de la región de Ñuble (Chile), junto al SEREMI Mario Rivas, la Corporación Nacional Forestal (CONAF), las ONG Dosel y AUMEN, y guardaparques del Área Natural Protegida Epu Lauquen, del equipo técnico de Áreas naturales protegidas y del CEAN (Centro de Ecología Aplicada de Neuquén), llevan adelante un proyecto binacional de monitoreo y conservación del huemul.

El objetivo del trabajo conjunto es identificar signos directos e indirectos de presencia de huemules en la zona, y sentar las bases para diseñar estrategias de conservación eficaces. En enero de este año se realizó un encuentro entre guardaparques y profesionales de ambas naciones para planificar tareas de búsqueda y monitoreo en terreno.

Estas acciones no solo buscan visibilizar y confirmar la presencia del huemul en territorio neuquino, sino también promover políticas ambientales de manejo adecuadas y sostenidas en el tiempo.

“El huemul es parte de nuestro patrimonio natural y representa el alma silvestre del bosque andino-patagónico. Su conservación nos interpela como sociedad y nos impulsa a fortalecer el trabajo conjunto con Chile, entendiendo que la biodiversidad trasciende fronteras y sólo podrá preservarse con compromiso, cooperación y acciones concretas”, afirmó Leticia Esteves, secretaria de Ambiente y Recursos Naturales del Neuquén

Una responsabilidad compartida

La conservación del huemul, como patrimonio natural de Argentina, es esencial para preservar la biodiversidad de los ecosistemas andino patagónicos. La colaboración binacional es clave para garantizar su supervivencia a largo plazo.

A través de este proyecto, se apunta a mejorar las condiciones del hábitat del huemul y fomentar una conciencia regional sobre su importancia ecológica. La unión de esfuerzos entre organismos estatales, organizaciones sociales y profesionales de ambos países constituye un modelo de trabajo articulado y comprometido con el cuidado de la naturaleza.