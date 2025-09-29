Asimismo, se sugirió monitorear de manera frecuente tanto la condición del pastizal para detectar si hay sobrepastoreo, como la respuesta de los animales frente al estrés que supone la sequía. También subrayaron la necesidad de “evitar fuegos innecesarios y controlar cercanamente aquellos que sean indispensables, para evitar incendios”.

Neuquén recomienda a crianceros acciones clave en un contexto de sequía

Al respecto, el subsecretario de Producción, Marcelo Zúñiga, señaló que “desde la Provincia estamos brindando capacitaciones y jornadas de intercambio para compartir experiencias, incorporar nuevas técnicas y fortalecer la adaptación frente a la sequía. Estas jornadas ya iniciaron la región Alto Neuquén y se realizarán en todas las regiones”.

Además, recordó que “las agencias de producción distribuidas en toda la provincia están abocadas a brindar las distintas herramientas que ofrece el gobierno provincial a los productores y crianceros trashumantes en este contexto ambiental crítico”.

Zúñiga indicó que “estas acciones se llevan adelante entre el Estado, los productores y crianceros en base a la decisión que tomó el gobernador Rolando Figueroa de hacer más eficiente las herramientas del Estado y profundizar el acompañamiento a los sectores productivos en el territorio, a diferencia de la ausencia del Estado nacional en esta materia. Junto a ello, revisando e incorporando buenas prácticas por parte de los productores que se orienten hacia una mejora de los rodeos, el suelo pastizales y agua”.