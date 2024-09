Neuquén: La "purga de ñoquis" se intensifica

Una de las despedidas es la ahora ex agente del Registro Civil, Erica Diolinda Barros quien -al parecer- no supo valorar lo que tenía: la planta permanente, que cualquiera quisiera tener. En el sumario se dio por acreditado que no se presentó a trabajar y que, en consecuencia, hizo abandono del cargo. Eso ocurrió entre el 2 de enero y el 30 de junio de 2023, durante la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez.